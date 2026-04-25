Крупнейший банк Латвии сообщил своим клиентам хорошие новости относительно их пенсионных накоплений
Латвийский Swedbank отчитался о пенсионных накоплениях своих клиентов в первом квартале 2026 года, который ознаменовался началом войны в Иране. Война нанесла мощный удар по финансовым и сырьевым рынкам, однако, будущие пенсии латвийских жителей в этом шторме устояли, полагает Swedbank.
"Первый квартал был непростым для финансовых рынков, однако одновременно обозначил и позитивные тенденции. Несмотря на геополитические потрясения на Ближнем Востоке, рост цен на энергоресурсы и неопределенность относительно процентных ставок, рынки сохранили устойчивость. Хотя мировые фондовые индексы колебались в диапазоне от -1% до -2,7%, рынки развивающихся стран показали положительный рост", - говорится в сообщении банка, которое он разослал своим клиентам.
"В пенсионных планах жизненного цикла доля акций была своевременно скорректирована, что снизило риск колебаний. В свою очередь, альтернативные инвестиции и портфели облигаций обеспечили дополнительную стабильность. Планы «Стабильность» и «Динамика» завершили квартал с умеренным результатом", - указывает Swedbank.
Согласно его отчету, сбалансированный план 55–59 (ранее план «Динамика») в течение квартала продемонстрировал устойчивость к рыночным колебаниям. Этому способствовали более низкая доля акций, диверсификация с использованием фондов недвижимости и портфель облигаций с низким уровнем риска.
В свою очередь план «Стабильность 60+», в структуре которого преобладает портфель облигаций с низким уровнем риска и небольшая доля акций, завершил квартал с незначительными колебаниями. Этот план предназначен для людей, находящихся близко к пенсионному возрасту.
