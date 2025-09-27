Спрудс: Россия не непобедима, но умеет адаптироваться, поэтому потратим 100 млн евро на дроны
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, несмотря на отсутствие "непобедимости" у России, ее способность адаптироваться требует серьезного внимания. В приоритете — усиление противовоздушной обороны и развитие дронов.
Говоря о необходимых ключевых акцентах в укреплении национальной обороны, Спрудс указал, что в данный момент большой упор делается на противовоздушную оборону. Он подчеркнул, что ПВО является решающим фактором и это один из главных выводов и уроков из опыта Украины. "Нам не нужно переоценивать непобедимость России — ее нет. Нам также не нужно недооценивать самих себя, мы способны и сильны, но одновременно нельзя недооценивать и способность России адаптироваться. Мы видим, что Россия приспосабливается: число дронов постоянно растет, тактики и стратегии их применения меняются, и нам нужно с этим считаться. Соревнование идет", — отметил министр, подчеркнув, что по этой причине ПВО на всех уровнях крайне важно.
В распоряжении армии уже несколько лет находятся системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70, а в этом году был подписан договор о дополнительной закупке. Одновременно в Латвии развиваются системы дронов и перехватчиков. В следующем году на системы дронов и контрдронов будет выделено 100 миллионов евро.
Андрис Спрудс также напомнил, что не забывают и об укреплении других военных возможностей. "У нас есть 26 возможностей, в которые входят и огневая мощь, и механизированная пехотная бригада, и необходимое количество боеприпасов, мины на восточной границе", — сказал министр, подчеркнув также необходимость укрепления восточной границы в целом.