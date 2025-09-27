Спрудс: Россия не непобедима, но умеет адаптироваться, поэтому потратим 100 млн евро на дроны

Говоря о необходимых ключевых акцентах в укреплении национальной обороны, Спрудс указал, что в данный момент большой упор делается на противовоздушную оборону. Он подчеркнул, что ПВО является решающим фактором и это один из главных выводов и уроков из опыта Украины. "Нам не нужно переоценивать непобедимость России — ее нет. Нам также не нужно недооценивать самих себя, мы способны и сильны, но одновременно нельзя недооценивать и способность России адаптироваться. Мы видим, что Россия приспосабливается: число дронов постоянно растет, тактики и стратегии их применения меняются, и нам нужно с этим считаться. Соревнование идет", — отметил министр, подчеркнув, что по этой причине ПВО на всех уровнях крайне важно.