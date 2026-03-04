Хорошие соседи, счастливые друзья? Как часто латвийцы нарушают закон в Эстонии и Литве

Тем временем в Государственной полиции Латвии сообщили, что в 2025 году в Латвии подозреваемыми в уголовных процессах были признаны 29 граждан Эстонии. Больше всего — в Валке, 6 человек, а 5 — в Риге. Значительно большее число — 62 человека — получили такой статус, будучи гражданами Литвы (из них 3 несовершеннолетние). 16 — в Риге, а 9 — в Южной Курземе.