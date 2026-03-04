Хорошие соседи, счастливые друзья? Как часто латвийцы нарушают закон в Эстонии и Литве
Статистика правоохранительных органов стран Балтии показывает, что друг к другу мы ездим не только с туристическими целями, но и для противоправных дел. Значительное число граждан — как Латвии, так и Литвы и Эстонии — в прошлом году оказались вовлечены в уголовные процессы в соседних странах или уже были наказаны.
Эстонское СМИ ERR в начале февраля сообщило, что правоохранительные органы обеих стран будут сотрудничать в борьбе с торговлей наркотиками в то время, когда уезд Валга в Эстонии, граничащий с Латвией, по уровню преступности занимает второе место.
Число насильственных преступлений в уезде Валга в прошлом году выросло примерно на 50 процентов, и ожидается, что оно продолжит расти, особенно в связи с торговлей наркотиками. При этом многие из виновных не являются местными жителями, сообщает ERR.
Как часто в уголовных правонарушениях в обеих соседних странах фигурируют граждане Латвии и как часто в подобных преступлениях в Латвии участвуют граждане обеих соседних стран?
Представитель Департамента информации и связи Министерства внутренних дел Литвы Алвида Пупковене сообщила Jauns.lv, что в 2025 году суды Литвы осудили 75 граждан Латвии, обвиняемых в уголовных преступлениях, а в отношении 115 граждан Латвии были начаты досудебные расследования.
В свою очередь в Министерстве юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщили Jauns.lv, что, согласно имеющимся на данный момент данным за 2025 год, в Эстонии 130 граждан Латвии были подозреваемыми в уголовных преступлениях.
Это число еще может вырасти, предупредили в министерстве, добавив, что несколько преступлений были совершены группами. Также эстонская сторона сообщила, что в прошлом году 60 граждан Латвии были осуждены, из них для двоих это был второй раз.
Тем временем в Государственной полиции Латвии сообщили, что в 2025 году в Латвии подозреваемыми в уголовных процессах были признаны 29 граждан Эстонии. Больше всего — в Валке, 6 человек, а 5 — в Риге. Значительно большее число — 62 человека — получили такой статус, будучи гражданами Литвы (из них 3 несовершеннолетние). 16 — в Риге, а 9 — в Южной Курземе.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийская госполиция ждет всплеска преступлений, связанных с оправданием войны.