Идет подготовка к репатриации латвийцев из ОАЭ - кого эвакуируют в первую очередь?

Готовится репатриация латвийских подданных из ОАЭ.
Министерство иностранных дел (МИД) совместно с Министерством сообщения готовит распоряжение Кабинета министров об обеспечении рейсов латвийской национальной авиакомпании airBaltic для репатриации граждан Латвии из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Приоритет при эвакуации будет отдан уязвимым лицам и семьям с детьми.

МИД отмечает, что ситуация с безопасностью в Египте в настоящее время не изменилась. Предупреждения посольства США в Египте, Латвии и других странах-членах Европейского союза относительно поездок не изменились.

В МИД добавили, что трудно предсказать дальнейшее развитие событий в ближневосточном регионе, поэтому каждый должен тщательно оценить необходимость своей поездки. Хотя воздушное пространство Египта открыто, закрытие воздушного пространства других стран может привести к незапланированным изменениям в рейсах в Египет и из него.

676 граждан зарегистрировали краткосрочные поездки в ближневосточный регион в консульском регистре. Больше всего - 576 человек - находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, 30 - в Израиле, 25 - в Катаре, 21 - в Омане, восемь - в Кувейте, шесть - в Саудовской Аравии и по пять - в Бахрейне и Иордании. 

Воздушное пространство над Ближним Востоком, за исключением Омана, остается закрытым, и регулярно объявляются воздушные тревоги, говорится в сообщении МИД.

Другие страны ЕС также активно изучают возможности оказания помощи своим гражданам в выезде из региона, отдавая предпочтение наиболее нуждающимся, например, тем, у кого проблемы со здоровьем.

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану. Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в странах Персидского залива.

