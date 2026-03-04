Идет подготовка к репатриации латвийцев из ОАЭ - кого эвакуируют в первую очередь?

676 граждан зарегистрировали краткосрочные поездки в ближневосточный регион в консульском регистре. Больше всего - 576 человек - находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, 30 - в Израиле, 25 - в Катаре, 21 - в Омане, восемь - в Кувейте, шесть - в Саудовской Аравии и по пять - в Бахрейне и Иордании.