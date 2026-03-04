Идет подготовка к репатриации латвийцев из ОАЭ - кого эвакуируют в первую очередь?
Министерство иностранных дел (МИД) совместно с Министерством сообщения готовит распоряжение Кабинета министров об обеспечении рейсов латвийской национальной авиакомпании airBaltic для репатриации граждан Латвии из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Приоритет при эвакуации будет отдан уязвимым лицам и семьям с детьми.
МИД отмечает, что ситуация с безопасностью в Египте в настоящее время не изменилась. Предупреждения посольства США в Египте, Латвии и других странах-членах Европейского союза относительно поездок не изменились.
В МИД добавили, что трудно предсказать дальнейшее развитие событий в ближневосточном регионе, поэтому каждый должен тщательно оценить необходимость своей поездки. Хотя воздушное пространство Египта открыто, закрытие воздушного пространства других стран может привести к незапланированным изменениям в рейсах в Египет и из него.
676 граждан зарегистрировали краткосрочные поездки в ближневосточный регион в консульском регистре. Больше всего - 576 человек - находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, 30 - в Израиле, 25 - в Катаре, 21 - в Омане, восемь - в Кувейте, шесть - в Саудовской Аравии и по пять - в Бахрейне и Иордании.
Воздушное пространство над Ближним Востоком, за исключением Омана, остается закрытым, и регулярно объявляются воздушные тревоги, говорится в сообщении МИД.
Другие страны ЕС также активно изучают возможности оказания помощи своим гражданам в выезде из региона, отдавая предпочтение наиболее нуждающимся, например, тем, у кого проблемы со здоровьем.
Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану. Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в странах Персидского залива.