Сколько в Латвии стоит ребенок - от младенчества до выпуска из вуза? Полный список расчетов

Сразу стоит отметить: провести абсолютно точные расчеты невозможно. Прежде всего — из-за инфляции. Например, можно только гадать, сколько будет стоить высшее образование для сегодняшнего двухлетнего ребенка. Возможно, он вообще не поступит в вуз, будет учиться на бюджетном месте или, наоборот, выберет дорогостоящий университет в Англии или США. В смету также не включены такие индивидуальные расходы, как медицинские услуги и лекарства, специфические и дорогие виды спорта, подарки к праздникам и другие частные нюансы.