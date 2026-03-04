Сколько в Латвии стоит ребенок - от младенчества до выпуска из вуза? Полный список расчетов
Детей в Латвии рождается все меньше. И это еще мягко сказано. На самом деле мы находимся в глубокой демографической яме. Конечно, финансы — не единственная причина низкой рождаемости. Однако, как бы ни хотелось верить в латышскую поговорку о том, что каждый ребенок «приходит со своей булочкой», будем реалистами — это не так. Эту «булочку» родителям приходится обеспечивать самим. Мы выяснили примерную сумму, и она действительно впечатляет.
Семейный портал Mammamuntetiem.lv провел исследование и попытался подсчитать, сколько в действительности стоит воспитание ребенка в Латвии — от рождения до окончания университета. В этом заключительном материале собраны все предыдущие расчеты и выведена ориентировочная итоговая сумма.
Сразу стоит отметить: провести абсолютно точные расчеты невозможно. Прежде всего — из-за инфляции. Например, можно только гадать, сколько будет стоить высшее образование для сегодняшнего двухлетнего ребенка. Возможно, он вообще не поступит в вуз, будет учиться на бюджетном месте или, наоборот, выберет дорогостоящий университет в Англии или США. В смету также не включены такие индивидуальные расходы, как медицинские услуги и лекарства, специфические и дорогие виды спорта, подарки к праздникам и другие частные нюансы.
У каждой семьи возможности и потребности различаются, поэтому рассмотрим средние текущие расходы, опираясь на опыт родителей, живущих в Латвии.
От родов до трех лет
Расходы на роды:
- Договор с акушеркой — в среднем 500 евро
- Семейная палата — в среднем 70 евро
- Гигиенические средства и одежда для молодой мамы — около 50 евро
Первоначальный набор для младенца:
Коляска, одежда на первое время, кроватка, матрас, гигиенические принадлежности, комбинезоны, автокресло, ванночка, подгузники и другие необходимые вещи — всего около 960 евро.
Ребенок от двух месяцев до трех лет:
- Подгузники — около 30 евро в месяц. За два года примерно 720 евро.
- Молочная смесь с шести месяцев до полутора лет (при условии прикорма и грудного вскармливания) — в среднем 15 евро в месяц. Итого около 180 евро.
- Одежда, обувь, комбинезоны от года до трех лет — примерно 800 евро.
- Витамины, питание, сладости с года до трех лет — около 50 евро в месяц. За два года — 1200 евро.
- Частный детский сад с полутора до трех лет с муниципальным софинансированием и питанием — около 300 евро в месяц. За полтора года — 5400 евро.
Итого: ребенок от рождения до трех лет обходится примерно в 10 610 евро.
Ребенок в муниципальном детском саду
- Повседневная, праздничная и верхняя одежда, обувь и аксессуары — около 850 евро в год. За четыре года — 3400 евро.
- Питание в муниципальном детском саду — в среднем 50 евро в месяц. За четыре года — 2400 евро.
- Сладости, витамины, питание дома — в среднем 120 евро в месяц. За четыре года — 5760 евро.
- Концерты, мероприятия, праздники, развлечения — около 30 евро в месяц. За четыре года — 1440 евро.
- Обустройство комнаты, мебель, постельное белье, игрушки — около 400 евро в год. За четыре года — 1600 евро.
- Одно более крупное путешествие или несколько небольших (без учета расходов родителей) — около 900 евро в год. За четыре года — 3600 евро.
Итого: около 18 140 евро.
Период основной школы в муниципальной школе
- Обеды в школе — около 50 евро в месяц. За 9 лет — 4050 евро.
- Карманные деньги — около 40 евро в месяц. За 9 лет — 4320 евро.
- Одежда и обувь на все сезоны — около 1000 евро в год. За 9 лет — 9000 евро.
- Один круглосуточный лагерь в год — около 400 евро. За 9 лет — 3600 евро.
- Развлечения, вечеринки, кино — около 50 евро в месяц. За 9 лет — 5400 евро.
- Дополнительное образование (как минимум один кружок) + инвентарь — около 100 евро в месяц. За 9 лет — 10 800 евро.
- Питание дома, сладости, витамины — около 200 евро в месяц. За 9 лет — 21 600 евро.
- Телефоны и гаджеты — около 200 евро в год. За 9 лет — 1800 евро.
- Путешествия — около 1000 евро в год. За 9 лет — 9000 евро.
Итого: примерно 59 670 евро.
Период средней школы в муниципальной школе
- Одежда и обувь — около 1000 евро в год. За три года — 3000 евро.
- Обеды в школе — около 50 евро в месяц. За три года — 1350 евро.
- Карманные деньги — около 80 евро в месяц. За три года — 2880 евро.
- Лагеря и поездки — около 600 евро в год. За три года — 1800 евро.
- Развлечения — около 100 евро в месяц. За три года — 3600 евро.
- Обустройство комнаты — около 400 евро.
- Дополнительное образование — около 100 евро в месяц. За три года — 3600 евро.
- Частный репетитор — около 100 евро в месяц. За три года — 3600 евро.
- Питание, средства гигиены, витамины — около 300 евро в месяц. За три года — 10 800 евро.
- Телефоны и компьютеры — около 1000 евро.
Итого: примерно 30 230 евро.
Студенты
- Плата за обучение — около 4000 евро в год. За три года — 12 000 евро.
- Аренда небольшой квартиры в Риге с коммунальными платежами — около 400 евро в месяц. За три года — 14 400 евро.
- Поддержка родителей на карманные расходы — около 300 евро в месяц. За три года — 10 800 евро.
Итого: примерно 37 200 евро.
Так сколько же стоит вырастить ребенка в Латвии?
Разумеется, у кого-то эта сумма будет больше, у кого-то — меньше, а кому-то удастся пройти этот путь удивительно экономно. Однако по результатам данного исследования, исходя из текущих цен и средних расходов, воспитание одного ребенка в Латвии от рождения до окончания вуза обходится примерно в 152 856 евро.
Портал Mammamuntetiem.lv от всей души желает всем родителям не только достаточных финансовых возможностей, но и жизненной мудрости и выдержки на этом пути, который называется воспитанием ребенка.