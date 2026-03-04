Сколько в Латвии стоит ребенок - от младенчества до выпуска из вуза? Полный список расчетов
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Сколько в Латвии стоит ребенок - от младенчества до выпуска из вуза? Полный список расчетов

Отдел Lifestyle

Mammamuntetiem.lv / Otkrito.lv

Детей в Латвии рождается все меньше. И это еще мягко сказано. На самом деле мы находимся в глубокой демографической яме. Конечно, финансы — не единственная причина низкой рождаемости. Однако, как бы ни хотелось верить в латышскую поговорку о том, что каждый ребенок «приходит со своей булочкой», будем реалистами — это не так. Эту «булочку» родителям приходится обеспечивать самим. Мы выяснили примерную сумму, и она действительно впечатляет.

Семейный портал Mammamuntetiem.lv провел исследование и попытался подсчитать, сколько в действительности стоит воспитание ребенка в Латвии — от рождения до окончания университета. В этом заключительном материале собраны все предыдущие расчеты и выведена ориентировочная итоговая сумма.

Сразу стоит отметить: провести абсолютно точные расчеты невозможно. Прежде всего — из-за инфляции. Например, можно только гадать, сколько будет стоить высшее образование для сегодняшнего двухлетнего ребенка. Возможно, он вообще не поступит в вуз, будет учиться на бюджетном месте или, наоборот, выберет дорогостоящий университет в Англии или США. В смету также не включены такие индивидуальные расходы, как медицинские услуги и лекарства, специфические и дорогие виды спорта, подарки к праздникам и другие частные нюансы.

У каждой семьи возможности и потребности различаются, поэтому рассмотрим средние текущие расходы, опираясь на опыт родителей, живущих в Латвии.

От родов до трех лет

Расходы на роды:

  • Договор с акушеркой — в среднем 500 евро
  • Семейная палата — в среднем 70 евро
  • Гигиенические средства и одежда для молодой мамы — около 50 евро

Первоначальный набор для младенца:
Коляска, одежда на первое время, кроватка, матрас, гигиенические принадлежности, комбинезоны, автокресло, ванночка, подгузники и другие необходимые вещи — всего около 960 евро.

Ребенок от двух месяцев до трех лет:

  • Подгузники — около 30 евро в месяц. За два года примерно 720 евро.
  • Молочная смесь с шести месяцев до полутора лет (при условии прикорма и грудного вскармливания) — в среднем 15 евро в месяц. Итого около 180 евро.
  • Одежда, обувь, комбинезоны от года до трех лет — примерно 800 евро.
  • Витамины, питание, сладости с года до трех лет — около 50 евро в месяц. За два года — 1200 евро.
  • Частный детский сад с полутора до трех лет с муниципальным софинансированием и питанием — около 300 евро в месяц. За полтора года — 5400 евро.

Итого: ребенок от рождения до трех лет обходится примерно в 10 610 евро.

Ребенок в муниципальном детском саду

  • Повседневная, праздничная и верхняя одежда, обувь и аксессуары — около 850 евро в год. За четыре года — 3400 евро.
  • Питание в муниципальном детском саду — в среднем 50 евро в месяц. За четыре года — 2400 евро.
  • Сладости, витамины, питание дома — в среднем 120 евро в месяц. За четыре года — 5760 евро.
  • Концерты, мероприятия, праздники, развлечения — около 30 евро в месяц. За четыре года — 1440 евро.
  • Обустройство комнаты, мебель, постельное белье, игрушки — около 400 евро в год. За четыре года — 1600 евро.
  • Одно более крупное путешествие или несколько небольших (без учета расходов родителей) — около 900 евро в год. За четыре года — 3600 евро.

Итого: около 18 140 евро.

Период основной школы в муниципальной школе

  • Обеды в школе — около 50 евро в месяц. За 9 лет — 4050 евро.
  • Карманные деньги — около 40 евро в месяц. За 9 лет — 4320 евро.
  • Одежда и обувь на все сезоны — около 1000 евро в год. За 9 лет — 9000 евро.
  • Один круглосуточный лагерь в год — около 400 евро. За 9 лет — 3600 евро.
  • Развлечения, вечеринки, кино — около 50 евро в месяц. За 9 лет — 5400 евро.
  • Дополнительное образование (как минимум один кружок) + инвентарь — около 100 евро в месяц. За 9 лет — 10 800 евро.
  • Питание дома, сладости, витамины — около 200 евро в месяц. За 9 лет — 21 600 евро.
  • Телефоны и гаджеты — около 200 евро в год. За 9 лет — 1800 евро.
  • Путешествия — около 1000 евро в год. За 9 лет — 9000 евро.

Итого: примерно 59 670 евро.

Период средней школы в муниципальной школе

  • Одежда и обувь — около 1000 евро в год. За три года — 3000 евро.
  • Обеды в школе — около 50 евро в месяц. За три года — 1350 евро.
  • Карманные деньги — около 80 евро в месяц. За три года — 2880 евро.
  • Лагеря и поездки — около 600 евро в год. За три года — 1800 евро.
  • Развлечения — около 100 евро в месяц. За три года — 3600 евро.
  • Обустройство комнаты — около 400 евро.
  • Дополнительное образование — около 100 евро в месяц. За три года — 3600 евро.
  • Частный репетитор — около 100 евро в месяц. За три года — 3600 евро.
  • Питание, средства гигиены, витамины — около 300 евро в месяц. За три года — 10 800 евро.
  • Телефоны и компьютеры — около 1000 евро.

Итого: примерно 30 230 евро.

Студенты

  • Плата за обучение — около 4000 евро в год. За три года — 12 000 евро.
  • Аренда небольшой квартиры в Риге с коммунальными платежами — около 400 евро в месяц. За три года — 14 400 евро.
  • Поддержка родителей на карманные расходы — около 300 евро в месяц. За три года — 10 800 евро.

Итого: примерно 37 200 евро.

Так сколько же стоит вырастить ребенка в Латвии?

Разумеется, у кого-то эта сумма будет больше, у кого-то — меньше, а кому-то удастся пройти этот путь удивительно экономно. Однако по результатам данного исследования, исходя из текущих цен и средних расходов, воспитание одного ребенка в Латвии от рождения до окончания вуза обходится примерно в 152 856 евро.

Портал Mammamuntetiem.lv от всей души желает всем родителям не только достаточных финансовых возможностей, но и жизненной мудрости и выдержки на этом пути, который называется воспитанием ребенка.

Темы

СШАMammamuntetiem.lv

Другие сейчас читают