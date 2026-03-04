В Министерстве земледелия считают - латвийцы имеют право знать страну происхождения продуктов
Можно ли доверять более дешевым продуктам из других стран ЕС и зачем указывать страну происхождения на упаковке? Представитель Министерства земледелия Нормундс Шмитс объяснил, почему это право покупателя и в чем здесь скрытая борьба.
Каждый покупатель хочет приобрести товар подешевле, но при этом качественный. И нередко именно страна происхождения становится одним из показателей доверия. Об этом в беседе с журналистом рассказал парламентский секретарь Министерства земледелия Нормундс Шмитс. По его словам, произведенные в Европе продукты питания по качеству не уступают местным. Поэтому выбор всегда остается за покупателем. Теперь на упаковке обязательно указывается, в какой стране продукт произведен или собран, и это, по мнению политика, лучший ориентир при покупке.
«У нас есть право знать. Сопротивление этому было серьезным и время от времени такие попытки продолжаются. Но ничего сложного здесь нет — мы просто информируем», — подчеркнул Шмитс.
Он отметил, что в рамках Европейского союза действуют единые правила, и прямой протекционизм невозможен. «Мы не можем заниматься прямым протекционизмом. Это нужно делать более тонко, более аккуратно. И этот способ — просто информирование клиента о происхождении продукта», — пояснил он. По его словам, если раньше продукт ассоциировался с конкретной компанией или брендом, то теперь как минимум можно связать его с конкретной страной. «Мы хотя бы минимально можем сделать так, чтобы продукт ассоциировался с определенной страной», — добавил он.
В разговоре прозвучал и вопрос контроля качества. Журналист отметил, что невозможно проверить весь производственный цикл в другой стране. Шмитс признал, что у надзорных органов меньше возможностей контролировать зарубежных производителей на месте, однако в целом система контроля в ЕС работает на сопоставимом уровне. «Продукты из стран Европейского союза, которые продаются по более низкой цене в латвийских торговых сетях, особенно в крупных, — очень хорошего качества. Эта качество по сути обеспечивается на одном уровне в государствах ЕС. Поэтому риск наткнуться на некачественный товар невелик», — подчеркнул он.
Отдельной темой стали товары, происхождение которых раньше было сложно определить — например, если продукт изготовлен из сырья сразу нескольких стран. «Это была одна из проблем, потому что есть продукты, собранные из сырья пяти стран. И тогда, конечно, возникают опасения», — признал Шмитс. Теперь же, по его словам, покупателю не нужно «брать с собой лупу в магазин» — информация о стране происхождения должна быть четко указана. При этом окончательный выбор всегда остается за потребителем. «Если предприниматель считает, что сможет продать продукт, не указывая страну происхождения, и он продается — это выбор покупателя. Это и есть выбор — купить продукт неизвестного происхождения», — заключил представитель Министерства земледелия.