В Министерстве земледелия считают - латвийцы имеют право знать страну происхождения продуктов

Отдельной темой стали товары, происхождение которых раньше было сложно определить — например, если продукт изготовлен из сырья сразу нескольких стран. «Это была одна из проблем, потому что есть продукты, собранные из сырья пяти стран. И тогда, конечно, возникают опасения», — признал Шмитс. Теперь же, по его словам, покупателю не нужно «брать с собой лупу в магазин» — информация о стране происхождения должна быть четко указана. При этом окончательный выбор всегда остается за потребителем. «Если предприниматель считает, что сможет продать продукт, не указывая страну происхождения, и он продается — это выбор покупателя. Это и есть выбор — купить продукт неизвестного происхождения», — заключил представитель Министерства земледелия.