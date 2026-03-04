ФОТО: Элтон Джон опубликовал семейный портрет - редкая возможность увидеть, как выросли его сыновья
Сэр Элтон Джон на новой фотографии, представленной в Национальной портретной галерее, расположился на диване рядом со своим мужем Дэвидом Фернишем. На снимке пара запечатлена вместе со своими двумя сыновьями подросткового возраста.
Семья из четырех человек позирует в помещении, которое похоже на гостиную их дома в деревне Олд-Виндзор, неподалеку от Виндзорского замка. В кадре, где видна круглая книжная полка и другая роскошная мебель, рядом находятся и их два лабрадора по кличке Джозеф и Джейкоб.
Элтон (78) и Дэвид (63), которые познакомились в 1993 году на званом ужине, в основном воспитывали своих сыновей Закари (15) и Элайджу (13) вне внимания публики. Легендарный певец и кинорежиссер, заключившие гражданское партнерство в 2005 году и поженившиеся в 2014 году, лишь изредка появлялись на красной дорожке вместе с сыновьями и недавно впервые нарушили привычи, впервые публично показав их лица в социальных сетях.
В совместном заявлении Элтон и Дэвид сказали: «То, что нашу семью фотографировала Кэтрин Опи и эта работа выставлена в Национальной портретной галерее, — огромная честь. Мы очень восхищаемся ее работами и гордимся тем, что в нашей коллекции есть ее красивые и трогательные изображения».
Говоря о процессе создания портрета, Опи рассказала: «Я приехала в дом Элтона и Дэвида за три дня до Рождества. Я встретилась с мальчиками и собаками и после замечательного совместного обеда сделала этот семейный портрет в их библиотеке. Для меня настоящая честь фотографировать Элтона, Дэвида, Закари и Элайджу. На мой взгляд, это отражает человечность — то, какой может быть семья».
Элтон Джон ранее делился впечатлениями о роли отца. В 2016 году, будучи гостем шоу Эллен Дедженерес, он сказал: «Если бы десять лет назад ты сказала мне, что я буду сидеть в твоем шоу, буду женат на мужчине, которого люблю, и у меня будет двое замечательных детей, я бы сказал: “Ты подмешала мне кислоту в напиток”».
Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш с сыновьями на острове Капри осенью 2020 года
Однако музыкант, который вместе с Дэвидом стал отцом с помощью суррогатной матери, продолжил: «Жизнь бросает тебе вызовы и жизнь подбрасывает повороты — замечательные повороты — и эти двое детей пришли в мою жизнь в то время, когда я никогда не думал, что у меня будут дети. Нет слов, чтобы описать, как сильно мы их любим. Они просто удивительные».