Единственный концерт в Латвии: турецкая звезда Элиф Санчес выступит в Риге
11 марта 2026 года в 19:00 на сцене VEF Kultūras pils в Риге впервые выступит турецкая певица и композитор Элиф Санчес (Elif Sanchez) - яркая исполнительница с международной карьерой, чье творчество объединяет музыкальные традиции разных культур и стран. Единственный концерт в Латвии станет особым музыкальным событием для всех ценителей живого звучания, выразительного вокала и подлинной эмоциональной глубины.
Элиф Санчес родилась в Стамбуле, выросла между Турцией и США, а сегодня живет и работает в Мадриде. В ее музыке органично переплетаются турецкие народные мотивы, средиземноморская, новые трактовки латиноамериканских мелодий и элементы фламенко, формируя неподражаемый авторский стиль. Ее эмоциональный, выразительный вокал и умение передавать в музыке глубину ведет слушателя от камерной лирики к насыщенным, ритмичным композициям, превращая каждый концерт в эмоциональное музыкальное путешествие.
Во время концерта в Риге Элиф Санчес исполнит композиции на турецком, азербайджанском и испанском языках, а также подготовит особый сюрприз для латвийской публики.
Музыкальное образование Элиф Санчес началось в Государственной консерватории Стамбульского университета, где она окончила обучение как гобоистка, а продолжилось в престижном Berklee College of Music. За годы учебы и профессиональной карьеры она была удостоена ряда международных наград, включая International Tour Scholarship, Bill Pierce Award и Mediterranean Music Institute Award.
Певица выступала на крупнейших международных фестивалях и сотрудничала с музыкантами мирового уровня, среди которых David Liebman, Terence Blanchard, Antonio Serrano, Tigran Hamasyan, Jacob Collier, Alfredo Rodriguez, Dream Theater и Aynur Doğan. Ее творчество ценят за редкое сочетание академической школы, импровизационной свободы и глубокого уважения к музыкальным традициям разных народов.
Дискография Элиф Санчес включает одноименный дебютный альбом, вышедший в 2021 году, и альбом Mi Voz (2022), спродюсированный Хавьером Лимоном, с дуэтом с Кенаном Доулу. В последние годы она также выпустила ряд синглов на испанском и турецком языках, включая авторские интерпретации классических композиций и оригинальные работы.
Концерт в Риге станет редкой возможностью услышать артистку такого уровня в живом формате, где музыка звучит вне жанровых рамок и национальных границ.
Билеты доступны в кассах и на сайте SIA Biļešu paradīze, а также в информационном центре VEF Kultūras pils.