Единственный концерт в Латвии: турецкая звезда Элиф Санчес выступит в Риге

Элиф Санчес родилась в Стамбуле, выросла между Турцией и США, а сегодня живет и работает в Мадриде. В ее музыке органично переплетаются турецкие народные мотивы, средиземноморская, новые трактовки латиноамериканских мелодий и элементы фламенко, формируя неподражаемый авторский стиль. Ее эмоциональный, выразительный вокал и умение передавать в музыке глубину ведет слушателя от камерной лирики к насыщенным, ритмичным композициям, превращая каждый концерт в эмоциональное музыкальное путешествие.