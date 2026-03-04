Ассоциация турагентов и операторов Латвии выступила с заявлением относительно ситуации на курортах Египта
Учитывая события последних дней в регионе Персидского залива и Ближнего Востока, Ассоциация туристических агентов и операторов Латвии (ALTA) подчеркивает, что единственным официальным и надежным источником информации о ситуации безопасности в выбранных направлениях является Министерство иностранных дел Латвийской Республики, и призывает следить за публикуемой министерством информацией и предупреждениями для путешественников, которые размещены и регулярно обновляются на его сайте.
ALTA также сообщает, что в настоящее время информация, предоставляемая как официальными учреждениями направлений, так и организациями управления туризмом, а также нашим Министерством иностранных дел, свидетельствует, что в одном из популярных направлений — на курортах Египта — ситуация спокойная, и путешествия продолжаются в обычном режиме. Путешественники, которые сейчас находятся в Египте, также подтверждают, что там сохраняется спокойная и стабильная обстановка.
Ассоциация подчеркивает, что в настоящее время нет предупреждений о поездках в отношении курортов Египта. Путешественникам рекомендуется соблюдать осторожность за пределами территории курортов и не отправляться в индивидуальные поездки без профессионального сопровождающего или гида. Такая практика по соображениям безопасности в туристических направлениях рекомендуется уже длительное время.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что airBaltic продлил отмену рейсов в Дубай и Тель‑Авив из-за войны на Ближнем Востоке.