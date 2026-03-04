Ассоциация турагентов и операторов Латвии выступила с заявлением относительно ситуации на курортах Египта

ALTA также сообщает, что в настоящее время информация, предоставляемая как официальными учреждениями направлений, так и организациями управления туризмом, а также нашим Министерством иностранных дел, свидетельствует, что в одном из популярных направлений — на курортах Египта — ситуация спокойная, и путешествия продолжаются в обычном режиме. Путешественники, которые сейчас находятся в Египте, также подтверждают, что там сохраняется спокойная и стабильная обстановка.