В XIV Паралимпийских зимних играх, которые пройдут в Италии вслед за Олимпиадой, российские атлеты впервые с 2014 года будут участвовать с флагом и гимном.
Сегодня 15:46
Уже более 10 стран решили бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян
11 стран (включая Украину) сообщили о решении бойкотировать церемонию открытия XIV Паралимпийских зимних игр из-за допуска российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном, сообщил украинский МИД.
По информации "Медузы", в числе тех, кто принял это решение — Канада, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Хорватия и Чехия. 3 марта к этим странам присоединилась Германия. Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Паралимпийский комитет страны за его «ценностное решение» не участвовать в параде наций на церемонии открытия.
«Жаль, что Международный паралимпийский комитет решил превратить то, что должно быть церемонией содействия миру, в шоу военной пропаганды для Москвы и Минска. Бойкот — это естественная реакция на такой позорный шаг», — заявил глава МИД Украины.