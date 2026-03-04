16 лет тюрьмы за насилие над малолетней племянницей: приговор по шокирующему делу в Курземе

Курземский районный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы и пробационному надзору на пять лет за сексуальное насилие над малолетней племянницей. Обвиняемый с апреля 2015 года по октябрь 2016 года, проживая в одной семье с малолетней племянницей, которой на момент совершения преступлений было 4-5 лет, неоднократно совершал в отношении девочки действия сексуального характера.