16 лет тюрьмы за насилие над малолетней племянницей: приговор по шокирующему делу в Курземе
Курземский суд назначил 16 лет тюрьмы мужчине, который на протяжении полутора лет совершал сексуальное насилие над своей малолетней племянницей, скрывая преступления под видом игры и позже скрываясь от полиции.
Курземский районный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы и пробационному надзору на пять лет за сексуальное насилие над малолетней племянницей. Обвиняемый с апреля 2015 года по октябрь 2016 года, проживая в одной семье с малолетней племянницей, которой на момент совершения преступлений было 4-5 лет, неоднократно совершал в отношении девочки действия сексуального характера.
Во время отсутствия матери девочки у мужчины была возможность совершать сексуальные действия, пользуясь ее доверием. Мужчина маскировал свои действия под видом игры, тем самым лишая жертву возможности осознавать происходящее.
При назначении наказания суд принял во внимание систематический и непрерывный характер преступных действий, использование особой уязвимости ребенка, а также физические и психологические последствия.
В ходе расследования дела обвиняемый скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске. Это обстоятельство оценивалось в совокупности со всеми материалами дела при назначении окончательного наказания. После оглашения приговора мужчина был арестован в зале суда.