В Латвии стали выдавать кредиты людям с психическими расстройствами. PTAC объяснил, правильно ли это
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC), реагируя на прозвучавшие в публичном пространстве вопросы о выдаче кредитов лицам с инвалидностью, особенно с нарушениями психического здоровья, напоминает, что оценка платежеспособности представляет собой анализ доходов и обязательств человека для определения его способности исполнять договорные обязательства. В свою очередь дееспособность и состояние здоровья, влияющее на способность принимать решения, являются правовым основанием для заключения сделки.
До настоящего времени Центр защиты прав потребителей не выявил системных проблем, связанных с безответственным кредитованием недееспособных или социально уязвимых лиц.
Дееспособность является определяющим фактором
Согласно Гражданскому закону, каждое совершеннолетнее лицо считается дееспособным, если судом не установлено иное. Центр защиты прав потребителей обращает внимание на следующее.
- Кредитный договор, заключенный лицом с установленным судом ограничением дееспособности, является недействительным, и заключение такого договора создает убытки для кредитора.
- Факт инвалидности или наличие диагноза само по себе не ограничивает право человека заключать договоры.
- Кредитные договоры, заключенные дееспособным лицом, которое не понимало значения своих действий или не могло ими руководить, являются недействительными.
- Субъективные предположения о способности человека понимать свои обязательства без правового основания могут рассматриваться как дискриминационные.
Обязанность кредитора заключается в оценке объективной платежеспособности клиента – стабильности и размера доходов, а также существующих обязательств, а не в принятии решения на основании состояния здоровья или инвалидности. Отказ в выдаче кредита, основанный исключительно на диагнозе или предположениях о состоянии здоровья, не имеет правового основания.
Социальные пособия – это доход
Регулярные государственные социальные пособия и пенсии по инвалидности являются прогнозируемыми и стабильными доходами, которые кредитор обязан учитывать при оценке платежеспособности независимо от их происхождения.
Кредиторы не заинтересованы в заключении договоров с лицами, чья дееспособность ограничена, поскольку такие договоры признаются недействительными и приводят к убыткам.
Руководящие принципы
Центр защиты прав потребителей разработал руководящие принципы по оценке платежеспособности, установив пределы кредитных платежей по отношению к различным уровням доходов, определяя соотношение кредитных расходов к доходам (DSTI) на уровне 10–40 процентов. Это обеспечивает возможность для потребителей с более низкими доходами осуществлять соразмерные и безопасные кредитные платежи. В то же время правила кредитного риска Банка Латвии не предусматривают дифференциацию уровней соотношения кредитных платежей в зависимости от уровня дохода, устанавливая максимально допустимый показатель DSTI в размере 40 процентов для доходов любого вида и размера.
Центр защиты прав потребителей призывает потребителей сообщать о случаях, если кредит был выдан лицу с ограниченной дееспособностью или без полноценной оценки платежеспособности.
