В Латвии стали выдавать кредиты людям с психическими расстройствами. PTAC объяснил, правильно ли это

Центр защиты прав потребителей разработал руководящие принципы по оценке платежеспособности, установив пределы кредитных платежей по отношению к различным уровням доходов, определяя соотношение кредитных расходов к доходам (DSTI) на уровне 10–40 процентов. Это обеспечивает возможность для потребителей с более низкими доходами осуществлять соразмерные и безопасные кредитные платежи. В то же время правила кредитного риска Банка Латвии не предусматривают дифференциацию уровней соотношения кредитных платежей в зависимости от уровня дохода, устанавливая максимально допустимый показатель DSTI в размере 40 процентов для доходов любого вида и размера.