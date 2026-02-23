В Дагде зафиксировали рекордную толщину снега этой зимы: 62 см
В середине февраля толщина снежного покрова в Дагде достигла рекорда - 62 сантиметров, говорится в обзоре Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о второй декаде февраля.
В этот период средняя температура воздуха в Латвии составила -9,8 градуса — это на 6,7 градуса ниже декадной нормы. Минимальная температура декады, -32,5 градуса, была зафиксирована 17 февраля в Даугавпилсе, а максимальная, +1,4 градуса, — 20 февраля в Павилосте.
Общий объем осадков во второй декаде февраля по стране составил 7,3 мм, что на 52% ниже декадной нормы (15,1 мм). Больше всего осадков выпало в Пиедруе — 23,9 мм, меньше всего — в Айнажи (0,3 мм). В среднем по Латвии за эту декаду было 1,7 суток, когда количество осадков превышало 1 мм. Больше всего таких суток было в Дагде, Даугавпилсе, Пиедруе, Резекне и Сили — четыре, а в Айнажи, Руйиене, Скулте, Вентспилсе и Вичаки таких суток не было.
Самый низкий показатель сухости и влажности за период в один месяц был зафиксирован в Вентспилсе, а за период в три месяца — в Огрском крае. Самым высоким этот показатель оказался в Краславском крае в обоих периодах.
Во второй декаде февраля по всей стране сохранялся устойчивый снежный покров. Самым тонким он оставался на прибрежных станциях Рижского залива — в Мерсрагсе, Колке и Айнажи, а самым толстым — в Дагде: 14 февраля средняя суточная толщина снежного покрова там была 60 см, а максимальная в течение дня достигала 62 см. Это самый толстый снежный покров, зафиксированный в Латвии с 9 апреля 2013 года, когда в Алуксне он достигал 70 см.
Средняя относительная влажность воздуха во второй декаде февраля по стране составила 79% — от 72% в Айнажи до 84% в Добеле.
Самые сильные порывы ветра — 18 метров в секунду — наблюдались 13 февраля на Колке.