В Дагде зафиксировали рекордную толщину снега этой зимы: 62 см

Общий объем осадков во второй декаде февраля по стране составил 7,3 мм, что на 52% ниже декадной нормы (15,1 мм). Больше всего осадков выпало в Пиедруе — 23,9 мм, меньше всего — в Айнажи (0,3 мм). В среднем по Латвии за эту декаду было 1,7 суток, когда количество осадков превышало 1 мм. Больше всего таких суток было в Дагде, Даугавпилсе, Пиедруе, Резекне и Сили — четыре, а в Айнажи, Руйиене, Скулте, Вентспилсе и Вичаки таких суток не было.