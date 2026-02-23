Следователь VID незаконно завладела часами Rolex стоимостью 7000 евро и легализовала их

Генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке заявила, что после инцидента следователь была освобождена от должности. Шмите-Роке также напомнила, что с 1 января этого года в СГД больше не работает ни один следователь: в ходе реорганизации все они продолжили работу в Налогово-таможенной полиции - учреждении прямого управления в подчинении министра внутренних дел.