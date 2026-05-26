В Елгаве мужчина угрожал полицейским расправой во время задержания его пьяной жены
Пьяная поездка в Елгаве закончилась скандалом: водитель без техосмотра и страховки попалась полиции, а ее муж угрожал полицейским "разбросать их по земле" и попытался сбежать.
В субботу, 23 мая, около 22:00 сотрудники Государственной полиции, патрулируя Елгаву, заметили автомобиль Volkswagen, который двигался неуверенно, резко ускоряясь. Правоохранители допускают, что, заметив служебный автомобиль полиции, водитель пыталась избежать контакта с полицией.
Полицейские приняли решение проверить транспортное средство, включили проблесковые маячки и начали преследование. Автомобиль Volkswagen остановился на остановке на улице Прохорова. Когда полицейские подошли к водительнице и попросили предъявить водительское удостоверение, женщина ответила, что документов при себе у нее нет.
При проверке было установлено, что женщина находится в состоянии опьянения — 1,28 промилле. Также выяснилось, что у автомобиля не был пройден государственный техосмотр и отсутствовало обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства.
В это же время к остановленному автомобилю подошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя вызывающе и агрессивно, мешая работе полиции. Позже выяснилось, что мужчина является мужем задержанной водительницы. Мужчину попросили уйти и не мешать работе правоохранителей, на что он начал угрожать сотрудникам полиции и предложил «подраться». Его неоднократно предупреждали, что, если он продолжит вести себя подобным образом и мешать работе на месте происшествия, он будет задержан, после чего мужчина ушел.
Однако спустя некоторое время он вернулся, продолжая вести себя агрессивно, угрожать и не подчиняться требованиям сотрудников полиции. Более того, разговаривая с кем-то по телефону, он угрожал, что придет еще один человек и «разбросает полицейских по земле». Когда было принято решение задержать мужчину, он попытался сбежать.
После задержания мужчину доставили в медицинское учреждение для проведения экспертизы с целью установить степень его алкогольного опьянения, а затем поместили в вытрезвитель.
Государственная полиция начала в отношении женщины административные процессы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, эксплуатацию автомобиля без своевременно пройденного государственного техосмотра, а также за управление транспортным средством без необходимых документов при себе.
В свою очередь, в отношении мужчины начат административный процесс за невыполнение законных требований должностного лица, воспрепятствование действиям должностного лица и недекларированное место жительства.