Зеленский назвал возможный срок окончания активной фазы войны
В украинском руководстве снова заговорили о сроках окончания войны: президент Владимир Зеленский допустил завершение активной фазы уже к ноябрю, однако даже часть депутатов встретила этот прогноз скептически.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с депутатами парламента заявил, что активная фаза войны может завершиться к ноябрю. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, значительная часть встречи была посвящена обсуждению перспектив завершения боевых действий.
«Большая часть времени была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. Президент указал, что к ноябрю рассматривается возможность завершить горячую фазу, если будут обеспечены гарантии безопасности», — заявила депутат.
Она добавила, что сейчас Украина имеет определенные преимущества на линии фронта, которыми можно воспользоваться. По ее словам, ключевая задача заключается в том, чтобы не дать Кремлю возможности использовать возможную паузу для перегруппировки и начала нового наступления.
«Главная цель — не дать Кремлю обмануть и после перерыва начать новые боевые действия и новое наступление», — подчеркнула Василевская-Смаглюк.
О встрече также рассказал депутат фракции «Слуга народа» Ярослав Железняк. Он отметил, что во время общения Зеленский «назвал еще одну дату, когда теоретически закончится война». «На этот раз это ноябрь 2026 года, хотя даже присутствующие не слишком в это поверили», — сообщил Железняк.
Таким образом, заявления, прозвучавшие на встрече, вновь вызвали обсуждения вокруг возможных сроков окончания войны и того, насколько реалистичны подобные прогнозы в нынешней ситуации.