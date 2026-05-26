Зеленский назвал возможный срок окончания активной фазы войны

О встрече также рассказал депутат фракции «Слуга народа» Ярослав Железняк. Он отметил, что во время общения Зеленский «назвал еще одну дату, когда теоретически закончится война». «На этот раз это ноябрь 2026 года, хотя даже присутствующие не слишком в это поверили», — сообщил Железняк.