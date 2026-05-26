При столкновении поезда и школьного автобуса в Бельгии погибли 4 человека, в том числе двое детей

В Бельгия во вторник произошла крупная трагедия — в городе Бюгенхаут поезд столкнулся со школьным микроавтобусом. В результате аварии погибли несколько человек, сообщили местные власти. По словам министра транспорта Бельгии Жан-Люк Крюк, в результате столкновения погибли двое детей в возрасте 12 и 15 лет, их 27-летний сопровождающий и 49-летний водитель автобуса.. Пятеро других лиц, получивших тяжелые травмы, были доставлены в больницу. Сначала их состояние было критическим, но сейчас оно стабилизировалось.