При столкновении поезда и школьного автобуса в Бельгии погибли 4 человека, в том числе двое детей
В Бельгии поезд протаранил школьный микроавтобус на закрытом переезде. Погибли дети и взрослые, а кадры с места катастрофы потрясли всю страну.
В Бельгия во вторник произошла крупная трагедия — в городе Бюгенхаут поезд столкнулся со школьным микроавтобусом. В результате аварии погибли несколько человек, сообщили местные власти. По словам министра транспорта Бельгии Жан-Люк Крюк, в результате столкновения погибли двое детей в возрасте 12 и 15 лет, их 27-летний сопровождающий и 49-летний водитель автобуса.. Пятеро других лиц, получивших тяжелые травмы, были доставлены в больницу. Сначала их состояние было критическим, но сейчас оно стабилизировалось.
Авария произошла около 8 часов утра на железнодорожном переезде примерно в километре от станции Бюгенхаут. Министр внутренних дел Бернар Кентен прокомментировал трагедию в соцсети X: «С глубокой скорбью я узнал о трагическом происшествии в Бюгенхауте, где поезд столкнулся со школьным автобусом. Мысленно я с жертвами и их близкими. Желаю пострадавшим много сил».
Представитель полиции сообщила СМИ, что в микроавтобусе находились семь детей, воспитатель и водитель.
BREAKING: Footage shows emergency services at the scene after a train collided with a school bus in Buggenhout, Belgium— Sky News (@SkyNews) May 26, 2026
По данным железнодорожной инфраструктурной компании Infrabel, в момент аварии железнодорожный переезд был закрыт. «На записях с камер наблюдения видно, что сигнал светофора был красным, а шлагбаум опущен. Машинист поезда также применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось», — цитирует агентство Belga представителя компании Томаса Бакена.
"Сегодня Европа скорбит вместе с Бельгией", – заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Бельгийские СМИ показали кадры с места трагедии: сильно поврежденный микроавтобус лежал на боку рядом с железнодорожными путями, а вокруг были установлены палатки спасательных служб.