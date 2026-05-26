Сборная Латвии разгромила Венгрию, обеспечив себе место в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Мужская сборная Латвии по хоккею во вторник в Цюрихе в заключительном матче группового этапа чемпионата мира разгромила Венгрию со счетом 8:1 (3:0, 2:1, 3:0) и обеспечила себе место в четвертьфинале.
В составе сборной Латвии дубль оформил Сандис Вилманис, а по одной шайбе забросили Рудолфс Балцерс, Денисс Смирновс, Томс Андерсонс, Микс Тумановс, Ренарс Крастенбергс и Эдуардс Тралмакс, который также отметился двумя результативными передачами.
Ворота сборной Латвии защищал Кристерс Гудлевскис, отразивший 14 бросков соперников.
В группе А после шести матчей у Швейцарии и Финляндии по 18 очков, Латвия в семи встречах набрала 12 очков, а у Германии — десять. Австрия после шести матчей имеет девять очков, США — восемь, Венгрия в семи играх набрала три очка, а Великобритания остается без очков и покинет элитный дивизион.
После шести с половиной минут игры судьи выписали двухминутное удаление Сандису Вилманису. В меньшинстве Кристерс Гудлевскис отбил один из бросков венгров маской, и латвийцы не позволили сопернику реализовать большинство.
В середине периода большинство получила уже сборная Латвии. После выигранного вбрасывания латвийцам понадобилось всего семь секунд, чтобы открыть счет — после быстрой комбинации Балцерс переиграл вратаря соперников.
Под конец периода латвийские хоккеисты заработали еще одно большинство, которое завершилось голом Смирновса, подправившего бросок Кристапса Зиле. Еще через минуту Тралмакс отличился с пятачка.
В начале второго периода венгры провели несколько опасных атак, однако после шести минут игры большинство получила Латвия. В концовке численного преимущества Оскарс Батня из-за ворот отдал передачу Андерсонсу, который с близкого расстояния отправил шайбу в ворота Венгрии.
Чуть более чем за пять минут до конца второго периода пятую шайбу Латвии забросил Тумановс, который броском почти от синей линии попал в плечо вратарю соперников, после чего шайба залетела в ворота.
В концовке второго периода венграм удалось провести затяжную комбинацию в зоне защиты латвийцев, завершившуюся голом Мартона Немеша.
В заключительном периоде после неполных шести минут игры латвийцы получили большинство, долго контролировали шайбу в зоне соперника, однако забить не смогли.
Чуть более чем за пять минут до конца основного времени Крастенбергс сделал счет 6:1, отправив шайбу мимо вратаря соперников с близкого расстояния. В продолжении матча еще одно двухминутное удаление получил Андерсонс, и в меньшинстве Вилманис, обыграв нескольких защитников, забросил седьмую шайбу Латвии.
Затем сборная Латвии получила еще одно большинство, в котором Вилманис подправил бросок Албертса Шмитса и помог шайбе в восьмой раз оказаться в воротах Венгрии.
Ранее на турнире латвийские хоккеисты проиграли Швейцарии — 2:4, победили Германию — 2:0, уступили Австрии — 1:3, разгромно проиграли Финляндии — 1:7, обыграли действующего чемпиона мира США — 4:2 и разгромили Великобританию — 6:0.
В турнире участвуют 16 команд, разделенные на две группы, в которых каждая сборная проводит по семь матчей. Четыре лучшие команды каждой группы выходят в четвертьфинал и продолжают борьбу за медали, а команды, занявшие последние места в группах, покидают элитный дивизион. В следующем году их заменят Украина и Казахстан.