Стало известно, в аэропортах каких стран жители Латвии чаще всего лишаются своего багажа
Данные страхового акционерного общества BTA показывают, что чаще всего проблемы с багажом люди испытывали в Турции, Италии и Греции, за которыми следуют Болгария и Испания. В целом 58% случаев выплат по страхованию багажа связаны с поврежденным, утерянным или иным образом пострадавшим багажом.
За последние три года с июня по август больше всего заявлений на страховые выплаты было получено по различным происшествиям в популярных среди жителей Латвии направлениях — в Турции, Греции, Болгарии, Италии, Германии и Испании.
В свою очередь неприятности с багажом в целом составляют почти каждое десятое заявление по туристическому страхованию. Чаще всего они связаны с поврежденным, потерянным или иным образом пострадавшим багажом — 58% от всех заявлений по страхованию багажа. Примерно в трети случаев, или в 35%, чемодан не прибывает в пункт назначения вместе с путешественником либо доставляется позже. Еще 6% заявлений связаны с потерей вещей или их повреждением во время поездки.
Случаи с багажом во время путешествий бывают разными. Иногда чемодан прибывает в пункт назначения с задержкой в несколько дней. В других случаях путешественники получают багаж поврежденным — со сломанными колесами, ручками, молниями или повреждениями корпуса. Убытки от таких повреждений чаще всего составляют от нескольких десятков евро до нескольких сотен евро в отдельных случаях. Например, в одном из заявленных в BTA случаев путешественник, прилетев в Канаду, получил поврежденный багаж — у чемодана был деформирован корпус и повреждена ручка. Компенсация по этому случаю достигла 500 евро.
Самая крупная выплата BTA по случаю с багажом за последние три летних сезона достигла 680 евро. Она была выплачена по случаю в Канаде, когда путешественники, прилетев в аэропорт Калгари, не получили свой багаж и были вынуждены покупать необходимые вещи, поскольку чемодан доставили только спустя несколько дней. Другой случай связан с кражей в Испании, где из автомобиля была украдена сумка с вещами, а размер компенсации достиг 600 евро. В еще одной ситуации по вине перевозчика путешественник в Швейцарии остался без своего чемодана и был вынужден покупать необходимые для продолжения поездки вещи, за что компенсация составила 560 евро.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что популярная у латвийцев авиакомпания ввела жесткие ограничения на багаж.