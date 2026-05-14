Стало известно, в аэропортах каких стран жители Латвии чаще всего лишаются своего багажа

Самая крупная выплата BTA по случаю с багажом за последние три летних сезона достигла 680 евро. Она была выплачена по случаю в Канаде, когда путешественники, прилетев в аэропорт Калгари, не получили свой багаж и были вынуждены покупать необходимые вещи, поскольку чемодан доставили только спустя несколько дней. Другой случай связан с кражей в Испании, где из автомобиля была украдена сумка с вещами, а размер компенсации достиг 600 евро. В еще одной ситуации по вине перевозчика путешественник в Швейцарии остался без своего чемодана и был вынужден покупать необходимые для продолжения поездки вещи, за что компенсация составила 560 евро.