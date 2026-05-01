Все, что больше ноутбука - за деньги: популярная у латвийцев авиакомпания ввела жесткие ограничения на багаж
Lufthansa Group ввела новый тариф Economy Basic, который больше не включает бесплатный провоз стандартной ручной клади. Новые правила уже начали действовать на отдельных маршрутах, но полностью вступят в силу с 19 мая 2026 года и затронут все авиакомпании группы.
Теперь пассажиры смогут бесплатно взять на борт только одну небольшую сумку размером до 40 × 30 × 15 см — например, дамскую сумку или сумку для ноутбука. За полноценную ручную кладь придётся доплачивать 15 евро.
Решение вызвало волну критики среди клиентов авиакомпании. Многие считают, что перевозчик постепенно делает платными базовые услуги, которые ранее входили в стоимость билета.
По заявлению Lufthansa, новый тариф рассчитан прежде всего на тех, кто летает без багажа на короткие поездки или однодневные командировки. Компания утверждает, что новая система тарифов станет «более прозрачной» и позволит пассажирам выбирать только нужные услуги.
Тариф Economy Basic также не предусматривает возврат средств и изменение брони.
Новые правила распространяются на все авиакомпании группы: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines, Air Dolomiti.
Исключение сделано только для участников программы лояльности Miles & More со статусом Senator и HON Circle — они смогут провозить ручную кладь весом до 8 кг бесплатно.
Ранее подобные жесткие ограничения ввели некоторые американские компании, но в Европе такой подход - это новшество.