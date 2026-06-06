Выполняя требование Латвии и других стран, Еврокомиссия ужесточит выдачу виз гражданам РФ

Предложение будет представлено в следующем году и потому не затронет предстоящий летний сезон 2026 года. В Еврокомиссии также отметили, что предложение будет иметь ограниченный охват: выдача виз остается прерогативой отдельных государств-членов, а Брюссель осуществляет лишь наднациональный надзор.