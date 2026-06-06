Выполняя требование Латвии и других стран, Еврокомиссия ужесточит выдачу виз гражданам РФ
Еврокомиссия (ЕК) пообещала ужесточить выдачу виз гражданам России после высказанной 11 странами Европы критики в адрес Франции, Италии и Испании, которые продолжают ежегодно принимать сотни тысяч российских туристов.
"Мы предложим ввести адресные ограничительные визовые меры для дополнительного устранения угроз безопасности, исходящих от враждебных действий третьих стран", - заявил официальный представитель Комиссии ЕС по вопросам миграции Маркус Ламмерт.
Предложение будет представлено в следующем году и потому не затронет предстоящий летний сезон 2026 года. В Еврокомиссии также отметили, что предложение будет иметь ограниченный охват: выдача виз остается прерогативой отдельных государств-членов, а Брюссель осуществляет лишь наднациональный надзор.
Ранее Otkrito.lv сообщал о письме 11 европейских государств - Чехии, Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Швеции, - направленное в Еврокомиссию. Исландия и Норвегия не входят в ЕС, однако являются членами Шенгенской зоны.
В письме под эгидой Швеции критиковалось неравномерное применение рекомендаций, введенных в начале войны России против Украины и призванных ограничить выдачу виз россиянам для несущественных поездок. "Фрагментация ослабляет наши рычаги влияния, подрывает общественное доверие и рискует посылать противоречивые сигналы в момент, когда необходимы ясность и решимость", - говорится в документе.
Страны потребовали новых "ограничительных и обязательных" визовых мер "как можно скорее", улучшения применения рекомендаций 2022 года и регулярной статистики по выдаче виз.