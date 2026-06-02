Жители Латвии оказались более трудолюбивыми, чем немцы, голландцы, финны и шведы
В 2025 году фактическая продолжительность рабочей недели работников в возрасте от 20 до 64 лет, занятых как полный, так и неполный рабочий день, в странах ЕС в среднем составила 35,9 часа. В 2015 году этот показатель составлял 36,9 часа. Жители Латвии - в лидерах по числу отработанных часов.
Как сообщает Eurostat, среди стран ЕС самая длинная рабочая неделя была зафиксирована в Греции — 39,6 часа. Далее следуют Болгария и Польша (по 38,7 часа), а также Литва (38,4 часа). Самая короткая рабочая неделя была в Нидерландах — 31,9 часа. За ними следуют Дания и Германия (по 33,9 часа), а также Австрия (34,0 часа).
В Латвии зафиксирована средняя рабочая неделя длиной в 37,9 часов, что больше, чем в любой из стран Западной Европы.
При ряде отклонений от нормы в целом эти данные показывают, что чем беднее государство, тем там длиннее рабочая неделя. Таким образом, тезис о том, что лучше живут те, кто больше работает, не подтверждается статистическими выкладками.
Среди профессий самая длинная рабочая неделя в ЕС была у квалифицированных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства — в среднем 42,0 часа в неделю. Далее следуют руководители (40,6 часа) и военнослужащие (39,4 часа).
Самая короткая рабочая неделя была у работников простых профессий — 31,8 часа. За ними следуют офисные и административные сотрудники (34,0 часа), а также работники сферы услуг и торговли (34,5 часа).
