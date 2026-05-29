У кандидатов на новую работу в Латвии все чаще выявляют одну странную особенность поведения
Человек подтверждает готовность перейти на новое место, но на работу так и не является. Общение без каких-либо объяснений просто прекращается. В последние годы все чаще говорят о так называемом "гостинге", когда люди внезапно прекращают общение и не выходят на связь на рынке труда.
Само явление не новое. Однако эксперты рынка труда отмечают, что оно также отражает то, насколько стремительными и динамичными стали коммуникация и принятие решений.
В условиях быстрого рабочего ритма непредвиденные ситуации порой неизбежны. Главное различие заключается в том, насколько быстро компании способны отреагировать, связаться с людьми и найти замену сотрудникам в моменты, когда планы внезапно меняются. Поэтому предприятия все больше внимания уделяют более эффективному планированию рабочей силы, четкой коммуникации и гибким кадровым решениям, которые помогают быстрее адаптироваться к неожиданным изменениям в повседневной работе.
«Незапланированные ситуации могут возникнуть в любой рабочей среде, — комментирует руководитель по работе с клиентами платформы Workis Байба Розентале. — Однако самое важное — это то, насколько быстро компания способна отреагировать и обеспечить непрерывность рабочих процессов, если планы меняются. Сейчас работодатели все больше ценят решения, которые позволяют быстрее реагировать и эффективнее взаимодействовать с сотрудниками».
Эксперты рынка труда отмечают, что компаниям все чаще приходится работать в условиях, когда обстоятельства и доступность сотрудников могут меняться очень быстро. Поэтому в планировании персонала важны гибкость, способность быстро адаптироваться и прозрачные процессы организации труда.
При этом гибкость и надежность не следует воспринимать как противоположности. Во многих отраслях гибкие модели занятости стали важной частью современного управления персоналом, особенно в ситуациях, когда компаниям необходимо быстро подстраиваться под меняющуюся рабочую нагрузку и кадровые потребности. Однако успешная работа таких моделей по-прежнему основывается на своевременной коммуникации, прозрачности и взаимной ответственности.
Ранее Otkrito.lv писал о печальной правде на латвийском рынке труда - некоторым проще уехать, чем найти здесь работу.