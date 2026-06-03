Валка остается без медпомощи - дежурный врач уходит на пенсию, а другого нет
В приграничной Валке 20 июня пункт неотложной медицинской помощи (ПНМП) закрывается из‑за нехватки врачей. Пациентов становится меньше, требования — выше, а регион снова сталкивается с болезненной реальностью латвийской медицины.
С 20 июня в Валке будет закрыт пункт неотложной медицинской помощи на улице Руйенас, 3, сообщила специалист по связям с общественностью и маркетингу Видземской больницы Агния Упите.
Обеспечивать работу ПНМП больше невозможно в связи с тем, что главный дежурный врач уходит на пенсию и не хватает персонала, пояснила представитель больницы.
Руководство Видземской больницы уже длительное время призывало госучреждения разрешить дежурить в пунктах первичной помощи помощникам врачей, что было бы целесообразно в условиях нехватки персонала, сообщила Упите. Она отметила, что в настоящее время действуют не соответствующие реальной ситуации высокие требования - в ПНМП должны работать только сертифицированные врачи.
"В то время, когда больницы в регионах испытывают большие проблемы с обеспечением работы даже отделений неотложной помощи, такие требования к содержанию ПНМП делают оказание услуг невозможным", - указали в больнице.
Число пациентов, обращающихся за помощью в ПНМП, с каждым годом сокращается, и в этом году в пункт обращалось менее двух пациентов в сутки. 22% пациентов приходят на перевязки, 14% - в связи с проблемами офтальмологического характера, 7% - в связи с травмами, 7% - для удаления клещей, 50% - по другим вопросам.
Как отметила Упите, в настоящее время возможности оказания помощи в ПНМП очень ограничены, учитывая отсутствие рентгена и лаборатории. Острые пациенты практически сразу доставляются в Валмиеру.
С учетом этого Видземская больница планирует открыть в Валке процедурный кабинет. Также больница планирует увеличить объем амбулаторного приема в Валке по офтальмологии, так как 14% случаев обращения в ПНМП связаны с неострыми заболеваниями глаз.