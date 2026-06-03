Валка остается без медпомощи - дежурный врач уходит на пенсию, а другого нет

Число пациентов, обращающихся за помощью в ПНМП, с каждым годом сокращается, и в этом году в пункт обращалось менее двух пациентов в сутки. 22% пациентов приходят на перевязки, 14% - в связи с проблемами офтальмологического характера, 7% - в связи с травмами, 7% - для удаления клещей, 50% - по другим вопросам.