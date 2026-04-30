Латвия снова просела в рейтинге свободы прессы: отдельно отмечена ситуация с русскоязычной аудиторией
Латвия опустилась на 17-е место в мировом индексе свободы прессы по сравнению с 15-м местом в прошлом году, свидетельствует ежегодный рейтинг, опубликованный в четверг международной организацией "Репортеры без границ".
"Латвийские журналисты работают в сравнительно свободных и безопасных условиях, однако проблемами являются политическое давление на средства массовой информации и доступность достоверной информации из различных источников для русскоязычного населения", - заявила организация.
Более низкое место в рейтинге Латвии присваивается уже второй год подряд.
По сравнению с предыдущим годом ситуация со свободой прессы ухудшилась в 100 из 180 стран и территорий. Как отмечают "Репортеры без границ", впервые за 25 лет более чем в половине стран и территорий мира условия для прессы являются сложными и очень сложными.
Первое место в рейтинге сохранила Норвегия, Нидерланды поднялись с третьего на второе место, а Эстония опустилась со второго на третье место.
В первую десятку стран по свободе прессы вошли также Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия, Швейцария, Люксембург и Португалия. Литва опустилась на одну позицию и занимает 15-ое место. Германия занимает 14-е место, Великобритания - 18-е, Канада - 20-е, Франция - 25-е, Польша - 27-е, Украина - 55-е, Италия - 56-е.
США опустились на семь позиций и заняли 64-е место. "Репортеры без границ" указывают на насилие со стороны полиции и сотрудников иммиграционной и таможенной службы в отношении журналистов и на сокращение финансирования для международных вещательных организаций.
Самый значительный прогресс произошел в Сирии, которая поднялась с 177-го на 141-е место, так как после свержения режима диктатора Башара Асада в стране произошли значительные политические изменения.
Последние позиции в рейтинге занимают Азербайджан, Россия, Туркменистан, Вьетнам, Афганистан, Саудовская Аравия, Иран, Китай, Северная Корея и Эритрея.
"Репортеры без границ" отмечают, что самое стремительное глобальное ухудшение в этом году наблюдалось в правовой среде, поскольку журналистика все больше ограничивается законами под предлогом борьбы с терроризмом или защиты государственной безопасности.