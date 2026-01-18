В Адажском крае за 229 000 евро планируют оборудовать пять убежищ: где они будут находиться
Адажская дума подала проект по обустройству пяти убежищ третьей категории на сумму 229 064 евро. Укрытия планируют создать в зданиях думы, школы и детсада в Адажи, а также в Царникаве и Сигули, чтобы обеспечить защиту людей при чрезвычайных ситуациях, военном вторжении или войне.
Адажская дума подала в Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) проект по приспособлению помещений под нужды убежищ в Адажском крае. В рамках проекта самоуправление намерено провести перепланировку или обновление имеющихся помещений на пяти объектах, адаптировав их под убежища третьей категории.
Как поясняют в самоуправлении, такие убежища предназначены для защиты людей от опасных факторов — в том числе для снижения воздействия ударной волны и осколков при внешнем взрыве, который может произойти в случае катастрофы, военного вторжения или войны.
Планируемая общая стоимость проекта — 229 064 евро. Из них финансирование Европейского фонда регионального развития составит 194 705 евро, а вклад самоуправления — 34 359 евро.
Как в Адажской думе сообщили агентству LETA, убежище планируется оборудовать в Адажи — в здании думы на улице Гауяс, 33A, где смогут укрыться 77 человек. В здании Адажской средней школы на улице Гауяс, 30 предусмотрено укрытие для 258 человек, а в здании детского сада на улице Пирма, 26A — для 164 человек.
В Царникаве, в бывшем здании думы Царникавского края на улице Стацияс, 7, убежище сможет принять 93 человека, а в Сигули — в собственности Skola — 60 человек.
Проект планируется реализовать в течение 21 месяца после подписания соглашения с CFLA, но не позднее 31 декабря 2029 года.