В Адажском крае за 229 000 евро планируют оборудовать пять убежищ: где они будут находиться

Как в Адажской думе сообщили агентству LETA, убежище планируется оборудовать в Адажи — в здании думы на улице Гауяс, 33A, где смогут укрыться 77 человек. В здании Адажской средней школы на улице Гауяс, 30 предусмотрено укрытие для 258 человек, а в здании детского сада на улице Пирма, 26A — для 164 человек.