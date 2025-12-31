Полиция ночью будет следить за пиротехникой. Рижане тоже могут фиксировать нарушения и сообщать куда надо

Эдвард Ратниекс отметил, что в новогоднюю ночь силы муниципальной полиции будут максимально направлены на обеспечение безопасности в городе, в том числе на контроль использования пиротехники. При этом вице-мэр подчеркнул: полиция в первую очередь реагирует на угрозы жизни и здоровью, и лишь во вторую очередь — на нарушения установленного порядка. Однако любой сосед или очевидец может зафиксировать нарушение на фото или видео и сообщить муниципальной полиции, написав на rpp@riga.lv, чтобы затем нарушителям могли назначить административное наказание.