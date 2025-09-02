"Удивительно, что может сделать хороший парик": Джуд Лоу рассказал, боялся ли он играть роль Путина

На пресс-конференции во время фестиваля 52-летний Лоу поделился своими мыслями о роли Путина, подчеркнув, что подходил к ней без страха перед возможными последствиями. "Надеюсь, это не наивно, но я не боялся последствий. Я чувствовал уверенность, находясь в руках Оливье и с этим сценарием, что эта история будет рассказана умно, с нюансами и вниманием", — сказал Лоу. Он отметил, что фильм не стремится к скандалу ради самого скандала, а ставит цель показать персонажа в более широкой, многогранной политической картине. Лоу признался, что до того, как сыграть эту значимую роль, он знал очень мало о российской политике и что съемки стали для него "откровением".