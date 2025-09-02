"Удивительно, что может сделать хороший парик": Джуд Лоу рассказал, боялся ли он играть роль Путина
Джуд Лоу воплотил образ Владимира Путина в политическом триллере "Кремлевский волшебник", премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале, предлагая многогранный взгляд на становление современной российской власти и природу авторитаризма.
Джуд Лоу примерил на себя сложную и противоречивую роль президента России Владимира Путина в политическом триллере "Кремлевский волшебник", съемки которого частично проходили в Риге, и премьера которого состоялась на 82-м Венецианском международном кинофестивале в воскресенье, 31 августа. Режиссером и соавтором сценария выступил известный французский кинематографист Оливье Ассаяс, а фильм является экранизацией одноименного романа Джулиано да Эмполи, удостоенного наград в 2023 году. Вместе с Лоу в актерский состав вошли Пол Дано, Алисия Викандер, Том Стёрридж и Джеффри Райт.
На пресс-конференции во время фестиваля 52-летний Лоу поделился своими мыслями о роли Путина, подчеркнув, что подходил к ней без страха перед возможными последствиями. "Надеюсь, это не наивно, но я не боялся последствий. Я чувствовал уверенность, находясь в руках Оливье и с этим сценарием, что эта история будет рассказана умно, с нюансами и вниманием", — сказал Лоу. Он отметил, что фильм не стремится к скандалу ради самого скандала, а ставит цель показать персонажа в более широкой, многогранной политической картине. Лоу признался, что до того, как сыграть эту значимую роль, он знал очень мало о российской политике и что съемки стали для него "откровением".
Лоу рассказал, что сотрудничество с Ассаясом было направлено на то, чтобы избежать простой пародии на Путина. "Оливье и я обсуждали, что это не должно быть подражанием Путину, и он не хотел, чтобы я прятался за маской из грима", — объяснил актер. Вместо этого грим и парикмахерские команды создали образ, который отражает период ранней политической карьеры Путина, а Лоу говорил своим естественным голосом, не пытаясь имитировать русский акцент. "Удивительно, что может сделать хороший парик", — пошутил он, вызвав смех в зале.
Фильм рассказывает о подъеме России при Путине глазами Вадима Баранова, которого играет Пол Дано — бывший художник, ставший кремлевским пиарщиком, манипулирующим СМИ и пропагандой для формирования общественного мнения. Персонаж Баранова вдохновлен Владиславом Сурковым, реальным политическим стратегом, которому приписывают значительную роль в восхождении Путина.
Охватывая 1990-е и 2000-е годы, "Кремлевский волшебник" драматизирует ключевые моменты российской истории — войны, катастрофы и революции — одновременно исследуя личные и политические трансформации, определяющие эпоху. Путин в исполнении Лоу предстает безжалостно расчетливым и загадочным человеком, чье публичное лицо скрывает внутренние терзания и стратегическую хитрость. Лоу описал сложность воплощения такого закрытого персонажа: "Есть эта маска. Я часто испытывал внутренний конфликт как актер, когда Оливье хотел, — что вполне понятно, учитывая роль персонажа в сцене, — чтобы я выразил ту или иную эмоцию, которая бы мотивировала сцену. Я чувствовал этот конфликт между желанием показать очень мало и при этом ощущать очень многое внутри — и это было ключевым, честно говоря". Он также отметил, что погрузился в архивные материалы и литературу, включая книгу журналистки Маши Гессен "Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина", чтобы уловить неуловимую суть человека за публичным образом.
На вопрос, смог ли он найти в Путине какие-либо положительные черты, Лоу с юмором ответил: "Ну, я научился дзюдо, так что взял для себя что-то хорошее из этого".
Режиссер Оливье Ассаяс охарактеризовал фильм как своевременное исследование современной политики и роста авторитаризма. "Фильм во многом о том, как была изобретена современная политика XXI века — и часть этого зла возникла с приходом к власти Владимира Путина в России", — сказал Ассаяс. "Мы сделали фильм о том, чем стала политика и о той очень страшной и опасной ситуации, в которой мы все ощущаем себя. Мы взяли конкретный случай — историю Владимира Путина — но, думаю, это применимо ко многим авторитарным лидерам".