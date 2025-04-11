Голливудская суперзвезда Джуд Лоу огорчил поклонников в Латвии

Журнал Kas Jauns сообщил, что Джуд Лоу поселился в гостинице прямо в центре Риги, и шанс его увидеть был у многих — ведь актер не проходит в свои апартаменты по каким-то потайным ходам, а заходит в даерь прямо из бронированного автомобиля в сопровождении охраны. Однако рассказы тех, кто заметил звезду, свидетельствуют: Джуд не проявляет особой доброжелательности к поклонникам своего таланта — однажды, например, он спокойно сидел на скамейке возле отеля, но, когда к нему подошли поклонники с просьбой о совместном фото, отказал им.