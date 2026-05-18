ФОТО: Кристен Стюарт появилась в Каннах в наряде, который почти ничего не скрывал
Кристен Стюарт снова стала одной из самых обсуждаемых звезд Каннского кинофестиваля — и не только из-за новой роли. На фотоколле фильма «Полный Фил» актриса появилась в полупрозрачном твидовом комплекте Chanel и черно-белых кедах Nike, в очередной раз показав, что каннский дресс-код для нее скорее повод для игры, чем жесткое правило.
79-й Каннский кинофестиваль проходит с 12 по 23 мая 2026 года во французских Каннах. Официальная программа фестиваля включает показы, премьеры и фотоколлы в Palais des Festivals et des Congrès, где 16 мая прошла презентация фильма «Полный Фил» с участием Кристен Стюарт.
На фотоколле Стюарт позировала перед фотографами в светлом полупрозрачном комплекте из коллекции Chanel Spring 2026 Haute Couture: свободной рубашке-поло и юбке с эффектом легкой сетчатой ткани. Образ дополнили черно-белые винтажные кеды Nike — деталь, которая для актрисы давно стала почти фирменным жестом на фоне традиционного каннского ожидания вечерней обуви и каблуков.
Модные издания уже отметили, что в Каннах Стюарт снова балансирует между высокой модой и демонстративной небрежностью. Vogue пишет, что ее стиль на фестивале строится вокруг сочетания «утонченности и бунта», а InStyle обращает внимание на то, как актриса обыгрывает каннские правила с помощью прозрачных тканей, необычных силуэтов и обуви, которая выбивается из классического краснодорожечного канона.
Фильм «Полный Фил» снял французский режиссер Кантен Дюпье. В картине Стюарт играет вместе с Вуди Харрельсоном, а в центре сюжета — абсурдистская история о напряженных отношениях отца и дочери в парижском отеле. По данным Reuters, героиня Стюарт по имени Мадлен постоянно ест насыщенные блюда французской кухни, и именно еда становится важной частью странной семейной динамики фильма.
Сама актриса призналась, что съемки оказались физически непростыми из-за количества еды в кадре. По словам Стюарт, блюда были очень «французскими» — с большим количеством масла и сливок. Режиссер Кантен Дюпье, в свою очередь, рассказал, что актриса продолжала есть даже между дублями, чтобы сохранить естественность сцены.