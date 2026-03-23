Получать социальную помощь в Латвии станет проще: что изменится для жителей
Министерство финансов вместе с Министерством благосостояния подготовили поправки к закону о кредитных учреждениях, которые должны упростить получение социальной помощи и социальных услуг в самоуправлениях.
Сейчас, если социальная служба оценивает материальное положение человека, ему обычно приходится самому собирать и приносить выписки по всем активным банковским счетам. Новый законопроект предлагает изменить этот порядок: социальные службы смогут получать такие данные от банков автоматически — по запросу, оформленному на основании заявления самого клиента.
Речь идет о выписках по платежным счетам, счетам с накоплениями, инвестициями, ценными бумагами, а также по счетам почтовой расчетной системы. Это позволит избавить людей от лишней бумажной волокиты, а социальным службам — быстрее обрабатывать заявления и принимать решения.
Ожидается, что новый порядок начнет действовать в 2027 году.
Эти изменения связаны и с более широкой цифровизацией социальной сферы. Еще в декабре 2024 года Министерство благосостояния запустило проект по созданию единой цифровой платформы DigiSoc. Ее задача — модернизировать систему социальных услуг и помощи, сделать работу самоуправлений эффективнее и упростить обмен данными между социальными службами, министерством и другими государственными и муниципальными учреждениями.
Платформа DigiSoc должна объединить и дополнить уже существующие информационные системы, а также обеспечить возможности для анализа данных и статистики. В перспективе она постепенно заменит нынешнюю программу, которую самоуправления используют для оформления социальной помощи, и поможет перевести многие процессы в более современный цифровой формат.