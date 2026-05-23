Сборная Латвия вырвала победу у США, сохранив шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Мужская сборная Латвии по хоккею в субботу в Цюрихе в пятом матче чемпионата мира обыграла сборную США со счетом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).
В группе А у сборных Швейцарии и Финляндии по 15 очков после пяти матчей, Австрия набрала девять очков в четырех играх. Далее с шестью очками в пяти встречах идет Латвия, у США — пять очков, Германия набрала четыре очка, у Венгрии — три, а Великобритания пока остается без очков.
После неполных девяти минут игры Мартиньш Дзиеркалс завладел шайбой за воротами американцев и отдал передачу Харалду Эгле, который переиграл вратаря соперника и вывел сборную Латвии вперед. Затем латвийцы дважды подряд получили большинство, однако увеличить преимущество не сумели.
Примерно за четыре с половиной минуты до конца периода двухминутное удаление заработал Артурс Анджанс, однако латвийские хоккеисты не позволили американцам сравнять счет, а Кристерс Гудлевскис несколько раз спас команду.
В начале второго периода Латвия осталась в меньшинстве после удаления Оскара Цибульскиса, однако команда успешно оборонялась и не пропустила. В середине периода большинство получили уже латвийцы, но реализовать его также не удалось.
За семь минут до конца периода на две минуты был удален Робертс Мамчицс, и Меттью Ткачук отправил шайбу в ворота сборной Латвии.
В третьем периоде после шести сыгранных минут Денис Смирновс вновь вывел Латвию вперед.
За семь минут до конца основного времени двухминутное удаление получил Ренарс Крастенбергс, однако американцы не смогли воспользоваться большинством.
Чуть более чем за две минуты до финальной сирены сборная США заменила вратаря шестым полевым игроком, чем Латвия воспользовалась — Сандис Вилманис отправил шайбу в пустые ворота и удвоил преимущество.
На последней минуте американцы снова сняли вратаря, и на этот раз быстро сократили отставание — отличился Матье Оливье. Однако вскоре Вилманис вновь поразил пустые ворота и вернул сборной Латвии преимущество в две шайбы.
Ранее на турнире сборная Латвии проиграла Швейцарии — 2:4, победила Германию — 2:0, уступила Австрии — 1:3 и проиграла Финляндии — 1:7. В свою очередь США проиграли Швейцарии — 1:3, обыграли Великобританию — 5:1, уступили Финляндии — 2:6 и победили Германию — 4:3 по буллитам.
Следующий матч на чемпионате мира сборная Латвии проведет в воскресенье в 17:20 против Великобритании, а во вторник в 13:20 встретится со сборной Венгрии.