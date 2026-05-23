Саласпилсу - 840: город готовит неделю праздников, концертов и летних событий
В этом году Саласпилс отмечает особое событие — 840-летие. Поэтому и праздники края этим летом будут особенно яркими и разнообразными: они пройдут с 7 по 13 июня.
Чтобы порадовать не только жителей края, но и гостей, праздничную программу в этом году растянули на целую неделю. В ней примут участие несколько известных в Латвии артистов и групп, в том числе Labvēlīgais tips, Sestā jūdze, Very Cool People, певица Айя Андреева и другие.
В течение недели почти каждый сможет найти событие по своему вкусу. Зрителей порадуют коллективы самодеятельности Саласпилсского края, можно будет посмотреть театральные постановки, потанцевать на зеленом балу с группой Sestā jūdze, провести вечер впечатлений на Саласпилсском пляже с прогулками на лодках и специальным световым представлением, а также отправиться в походы и даже пробежать полумарафон.
9 июня на праздник ждут и молодежь: у Саласпилсского спортивного дома пройдут разные активности, этап турнира по баскетболу 3x3 и концерт группы Singapūras satīns.
Кульминация праздника состоится 13 июня на территории Национального ботанического сада. В течение всего дня там будут развлечения для детей, рынок KUKŪ с продукцией домашних производителей, «Садовый ресторан», театральная постановка и выступление школы барабанов. Разные активности подготовят и муниципальные предприятия края. Вечером выступят группы Dziļi violets и Bermudu divstūris.
Организаторы также приглашают не упустить возможность и купить билеты в кассах Biļešu paradīze на концерт танцевальной группы Buras «SALAS STĪGAS», где танцоры расскажут историю Саласпилса в живом сопровождении группы DAGAMBA.