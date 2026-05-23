Самая неспокойная граница Балтии - у нас: более 50 попыток прорыва за утро

На этой неделе Михкельсон принял участие во встрече председателей комиссий по иностранным делам парламентов стран Балтии, которая прошла в Латгале. На ней обсуждались вопросы безопасности в регионе, противодействие угрозе беспилотников, а также гибридная деятельность России и Беларуси. Делегации посетили пограничную зону Латвии, России и Беларуси, в том числе пограничный пункт Патерниеки и пограничный кордон Друя на берегу Даугавы.