"Только сила заставит Россию говорить честно": резкое заявление главы МИД Латвии

Разговоры о переговорах и участии европейцев Всевиов охарактеризовал как ловушку, цель которой - расколоть европейское единство и создать конкурирующий нарратив о том, что дипломатии нужно дать шанс, - именно в тот момент, когда Европейскому союзу необходимо принимать единогласные решения, в том числе о расширении и 21-м пакете санкций. По его словам, Европа уже вовлечена - как путем введения санкций, так и продвигаясь к расширению ЕС. Также реализуется план из двух пунктов: повысить цену агрессии для России и помочь Украине выжить, чтобы убедить Путина, что время больше не на его стороне.