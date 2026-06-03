Литва жестко ответила России на обвинения в осквернении советских военных захоронений
Москва обвиняет Вильнюс в осквернении памяти советских солдат, а литовские власти называют эти заявления ложью, манипуляцией и попыткой исказить реальность.
Власти Литвы отвергли обвинения России в осквернении памяти советских солдат, назвав их «ложными и абсурдными». Соответствующий комментарий Министерство иностранных дел Литвы сделало после резкой реакции Москвы на решение о перезахоронении останков советских военнослужащих в городе Вевис.
Поводом для дипломатического конфликта стало решение самоуправления Электренай перенести останки более ста советских солдат, захороненных в Вевисе после Второй мировой войны. В понедельник МИД России вызвал литовского дипломата и выразил официальный протест в связи с тем, что российская сторона назвала планами по ликвидации кладбища советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Литвы от нацистов.
В ответ литовское внешнеполитическое ведомство заявило, что Россия сознательно искажает происходящее. По мнению Вильнюса, Москва пытается сформировать негативный образ Литвы и одновременно оправдать собственные действия в отношении страны.
В литовском МИД подчеркнули, что решения о перезахоронении советских военнослужащих принимаются в строгом соответствии с международным правом, включая Женевские конвенции 1949 года, а также требования национального законодательства. Кроме того, российское посольство в Вильнюсе было официально уведомлено о решениях муниципалитетов Шяуляя и Электренай.
Ранее аналогичные работы уже проводились в Шяуляе, где также были эксгумированы останки советских военнослужащих.
Литовская сторона ссылается на выводы Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, который пришел к заключению, что вторичные захоронения в центрах Шяуляя и Вевиса использовались для закрепления и распространения мифа о «Великой Отечественной войне», продвигавшегося сначала Советским Союзом, а сегодня — Россией. В связи с этим власти приняли решение перенести останки из центральных частей городов. После проведения необходимых археологических исследований они будут с соблюдением всех норм и уважением перезахоронены на кладбищах в тех же населенных пунктах.