Литва жестко ответила России на обвинения в осквернении советских военных захоронений

Литовская сторона ссылается на выводы Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, который пришел к заключению, что вторичные захоронения в центрах Шяуляя и Вевиса использовались для закрепления и распространения мифа о «Великой Отечественной войне», продвигавшегося сначала Советским Союзом, а сегодня — Россией. В связи с этим власти приняли решение перенести останки из центральных частей городов. После проведения необходимых археологических исследований они будут с соблюдением всех норм и уважением перезахоронены на кладбищах в тех же населенных пунктах.