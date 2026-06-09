Жителям многоэтажки в Пурвциемсе запретили пользоваться балконами под страхом обрушения

Хозяйка квартиры на шестом этаже рассказала, что о случившемся ей сообщил супруг. Выглянув в окно, семья увидела свисающую часть конструкции и вызвала экстренные службы. По словам женщины, балконы не ремонтировались с момента строительства дома почти 55 лет назад. Она опасается, что разрушение конструкций может продолжиться и привести к новым обрушениям.