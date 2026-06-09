Жителям многоэтажки в Пурвциемсе запретили пользоваться балконами под страхом обрушения
На прошлой неделе жители многоэтажки в Пурвциемсе проснулись от тревожного зрелища: на шестом этаже начал отваливаться балкон. Теперь использование всех балконов в доме временно запрещено.
В рижском микрорайоне Пурвциемс в жилом доме на улице Стайцелес произошел опасный инцидент — с балкона шестого этажа начали отваливаться элементы конструкции. После происшествия жильцам временно запретили пользоваться всеми балконами здания.
По данным программы «Degpunktā», в выходные дни от одного из балконов отвалились панели и ограждения. На место прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, которые с помощью автолестницы в течение примерно двух часов демонтировали опасные элементы на трех балконах и оградили территорию сигнальной лентой.
Хозяйка квартиры на шестом этаже рассказала, что о случившемся ей сообщил супруг. Выглянув в окно, семья увидела свисающую часть конструкции и вызвала экстренные службы. По словам женщины, балконы не ремонтировались с момента строительства дома почти 55 лет назад. Она опасается, что разрушение конструкций может продолжиться и привести к новым обрушениям.
Как отмечают жители, аналогичная проблема существует и в других домах района. Управлением здания занимается Rīgas namu pārvaldnieks. В компании признают, что проблема старых балконов хорошо известна.
Представитель предприятия Инита Кабанова пояснила, что главным препятствием для проведения капитального ремонта часто становится отсутствие согласия среди собственников квартир. Хотя балконы считаются частью общего имущества дома, они есть не у всех жильцов, поэтому договориться о финансировании работ бывает сложно.
В конкретном доме балконы имеются только у каждой второй квартиры. По словам управляющей компании, именно это значительно осложняет принятие решений о ремонте.
После инцидента инженер управляющей компании обследовал все балконы здания. До получения окончательных технических заключений жильцам запрещено пользоваться балконами. Специалисты предупреждают, что откладывание ремонта подобных конструкций увеличивает риск того, что обычный износ со временем перерастет в критическую угрозу безопасности.