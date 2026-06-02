"Я счастлива, что он снова будет у нас": Семен Слепаков выступит на закрытии фестиваля Лаймы Вайкуле
Программа финального дня фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 пополнилась громким именем. В воскресенье, 26 июля, на сцену концертного зала «Дзинтари» поднимется музыкант, поэт и мастер интеллектуальной сатиры Семён Слепаков. Его выступление станет одним из кульминационных моментов грандиозного музыкального марафона, который пройдет в Юрмале с 24 по 26 июля.
Возвращение Семена Слепакова в Юрмалу — событие по-настоящему долгожданное. Годом ранее его сольный вечер в рамках фестиваля прошел с абсолютным аншлагом и стал одним из главных культурных потрясений сезона в «Дзинтари»: переполненный зал, нескончаемые овации и хлесткие, остроумные тексты, которые публика пела наизусть.
В этот раз артист выйдет на сцену в рамках большого воскресного концерта. В своей характерной доверительной манере он исполнит как давно полюбившиеся хиты, разошедшиеся на цитаты, так и абсолютно новые произведения, которые прозвучат впервые. Кстати, юрмальское выступление даст старт новому этапу в гастрольной жизни музыканта: сразу после фестиваля Семён Слепаков объявит даты своего большого европейского тура.
Слепаков — самобытное явление на современной сцене. В его песнях хирургически точная ирония переплетается с обезоруживающей искренностью. Каждое его выступление — это редкая возможность посмеяться над актуальным и в то же мгновение задуматься о самом важном.
«Семён — особенный артист. Его юмор тонкий, а песни — честные, глубокие и очень человечные. Я счастлива, что он снова украсит наш фестиваль и выйдет на сцену именно в финальный вечер. Уверена, нас ждет невероятно эмоциональный концерт, который просто нельзя пропустить», — делится муза и хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле.
Начиная с 2015 года, Laima Rendezvous Jūrmala прочно удерживает статус одного из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Балтии. Ежегодно фестиваль объединяет на легендарной сцене более 40 топовых исполнителей из 20 стран мира, чьи выступления проходят исключительно в сопровождении живого фестивального оркестра. Особая прибрежная аура зала «Дзинтари», элегантность и душевность из года в год создают здесь уникальную атмосферу, где музыка становится искусством живого общения.
Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2026 уже в продаже на официальном сайте laimafestival.lv. Места на вечер закрытия традиционно раскупаются в первую очередь.
