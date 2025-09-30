"Невозможно заработать на фестивале. Это головная боль": Лайма Вайкуле раскрыла закулисье Laima Rendezvous Jūrmala

Несмотря на трудности, отказываться от фестиваля Вайкуле не намерена. «С другой стороны, ну брось, раз это не бизнес. Первое, что хочется сказать - ну тогда не делай. Так жалко! Во-первых, вложенных сил. Во-вторых, это правда праздник. Это возможность встретиться с коллегами. Где я их ещё встречу? В один день на фестивале выступают 15–20 артистов. Это так интересно. Это любовь к профессии. Вот это и заставляет продолжать».