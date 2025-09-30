"Невозможно заработать на фестивале. Это головная боль": Лайма Вайкуле раскрыла закулисье Laima Rendezvous Jūrmala
Певица Лайма Вайкуле побывала в эфире радио Retro FM и откровенно рассказала о закулисье своего фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который с 2015 года ежегодно проходит в Юрмале.
По словам артистки, сама идея создания фестиваля возникла не по её инициативе: «Если бы мне город не предложил создать фестиваль, Юрмала я имею в виду, то я бы его не создала. У меня не было этих амбиций, этого желания. Это головная боль на самом деле».
Лайма Вайкуле подчеркнула, что организация музыкальных праздников - крайне затратное и сложное дело. «Если кто-нибудь не знает, ни один фестиваль не прибыльный. Ты не можешь заработать на фестивале. Невозможно. Если кто-то мне скажет, как это сделать, то я с удовольствием возьму этого человека к нам на фестиваль», - сказала певица.
«Как начинается все? Сначала идет реклама. Это вложение. Приглашение, предоплата, это вложение. Ты не можешь пригласить звезду, которая стоит 100 тысяч или 200 или 500. Ты не можешь его пригласить, потому что это невозможно просто. Без спонсоров ни одни фестивали в мире не происходят», - объяснила Вайкуле.
По её словам, бюджет даже без «сумасшедших звёзд» должен составлять около двух миллионов евро: «Свет, звук - 130 тысяч. Всё, что происходит на экранах, - ещё десятки тысяч. Билеты, гостиницы, питание, гонорары, налоги, авторские права - всё это огромные расходы».
Певица призналась, что ей даже пришлось вложить личные средства, чтобы фестиваль состоялся: «Я заплатила свои личные 200 тысяч года 3-4 назад. И теперь каждый год должна дрожать, чтобы просто концы с концами свести».
Несмотря на трудности, отказываться от фестиваля Вайкуле не намерена. «С другой стороны, ну брось, раз это не бизнес. Первое, что хочется сказать - ну тогда не делай. Так жалко! Во-первых, вложенных сил. Во-вторых, это правда праздник. Это возможность встретиться с коллегами. Где я их ещё встречу? В один день на фестивале выступают 15–20 артистов. Это так интересно. Это любовь к профессии. Вот это и заставляет продолжать».
@retrofm.latvija Лайма Вайкуле про фестиваль «Laima Rendezvous» ⭐️ Смотрите полный выпуск «Вечер со звездой» на нашем YouTube канале RETROFMLATVIJA при поддержке LATVIJAS KREDĪTŅĒMĒJU PALĪDZĪBAS PROGRAMMA (LKPP.LV) ✨ #rеklama ♬ оригинальный звук - RetroFM Latvija
Ранее Otkrito.lv сообщал, что билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2026 уже в продаже - до 10 октября действует скидка.