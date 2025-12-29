Спасите планету! Жителей Латвии призвали отказаться от мяса в 2026 году

«Если ты не пробовал этот образ жизни, возможно, 2026 год — это тот год, когда ты можешь посмотреть на то, что ешь и кладешь на свою тарелку, немного иначе. Я не накладываю на тебя никаких обязательств, но первый месяц года ты сможешь провести, знакомясь с теми большими, безграничными возможностями, которые дает растительное царство», — призывает участвовать в вызове посол акции «Не ешь планету» Маркус Рива.