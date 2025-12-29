Спасите планету! Жителей Латвии призвали отказаться от мяса в 2026 году
В рамках акции «Не ешь планету» в этом году не менее 6000 человек попробуют новые пищевые привычки, сократив потребление продуктов животного происхождения и заменяя их растительными альтернативами, сообщили организаторы проекта.
Три уровня
В этом году в акции участвуют также более 30 компаний, которые отдают приоритет устойчивому развитию. Латвийские розничные торговцы, различные производители и кафе позаботятся о специальных предложениях и скидках, чтобы дать участникам возможность по доступным ценам попробовать разнообразные вкусные блюда без продуктов животного происхождения.
В течение месяца участники ежедневно получают на свою электронную почту рецепты основных блюд, десертов и закусок, практическую информацию и вдохновение для начала экологичного и здорового питания.
Участникам предлагается три уровня, из которых каждый может выбрать наиболее подходящий для себя — питаться вегетариански три дня в неделю, питаться вегетариански каждый день или попробовать полностью веганский, то есть стопроцентно растительный рацион. Для участия в проекте «Не ешь планету 2026» можно зарегистрироваться на сайте http://www.neapedzemeslodi.lv.
Подумай о климате!
«Если ты не пробовал этот образ жизни, возможно, 2026 год — это тот год, когда ты можешь посмотреть на то, что ешь и кладешь на свою тарелку, немного иначе. Я не накладываю на тебя никаких обязательств, но первый месяц года ты сможешь провести, знакомясь с теми большими, безграничными возможностями, которые дает растительное царство», — призывает участвовать в вызове посол акции «Не ешь планету» Маркус Рива.
Организация Объединенных Наций рекомендует растительный рацион как действенное решение климатического кризиса. Растительное питание позволяет на 75 процентов сократить использование земельных площадей, загрязнение воды и выбросы парниковых газов, показало исследование ученых-диетологов Оксфордского университета в 2023 году. Между тем в Латвии среднее потребление мяса на человека как минимум вдвое превышает рекомендации специалистов по питанию.
Цель вызова «Не ешь планету» — вдохновить людей в Латвии делать практические, осуществимые в повседневной жизни шаги в сторону более экологичного образа жизни, показывая, что растительное питание может быть вкусным, сытным и легко доступным каждому. Акция призывает снизить влияние, способствующее климатическим изменениям, более бережно использовать ресурсы планеты, одновременно формируя более осознанные и устойчивые пищевые привычки в долгосрочной перспективе.