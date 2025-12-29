Юлия Меньшова на церемонии прощания с Верой Алентовой в Театре имени Пушкина.
Российские звезды
Сегодня 11:05
ФОТО: Юлия Меньшова и вся ее семья приехала на похороны Веры Алентовой
Сегодня в Москве прощаются с народной артисткой Верой Алентовой. Траурная церемония проходит в Театре имени Пушкина, в котором актриса служила с 1965 года до конца жизни.
Проводить актрису пришли родные, друзья, коллеги, ученики и поклонники. В 09:30 у входа в культурное учреждение появились первые цветы и венки с лентами. В 10:00 открыли доступ в зал, сообщает StarHit.
Церемония прощания с актрисой Верой Алентовой.
Дочь Веры Алентовой Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым, дочкой Таисией, сыном Андреем и невесткой Марией сидят в первом ряду.
Гроб с телом Веры Валентиновны стоит посередине сцены — все молча кладут цветы и отходят в сторону. На большом экране показывают фотографии актрисы разных лет.
Когда приехали студенты, учившиеся на курсе Алентовой, Юлия встала и всех их обняла. Молодые артисты не могут сдержать слез.
Церемония прощания с Верой Алентовой.