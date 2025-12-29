ВИДЕО: шторм на Балтийском море - в соцсетях распространяются впечатляющие кадры
Сильный ветер, который в последние дни обрушился на Латвию (и не только), принес непогоду и на Балтийское море. В социальных сетях распространяются видеоролики, снятые с палубы судна, где пассажиры в кульминацию шторма запечатлели бушующее море и мощные волны.
На кадрах видно, как суда под воздействием сильных порывов ветра раскачиваются, а море заметно более неспокойное, чем обычно. Для многих, особенно для тех, кто оказался в море во время шторма впервые, это был необычный опыт — такие штормы удается увидеть не каждый день.
@rainbowus420 Baltic sea storm 27.12.25 #viral #fyp #seafarer #tallink #storm ♬ オリジナル楽曲 - @tsu - Nostalgia Retro music
Хотя видео с первого взгляда выглядят впечатляюще, эксперты подчеркивают, что судоходство осуществляется в строгом соответствии с правилами безопасности, а суда спроектированы так, чтобы справляться и с более сильным ветром и высокими волнами. При необходимости маршруты и расписания корректируются, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
@aaanrj Storm Johannes @ Baltic Queen on route to Stockholm, going strong 👌🏼 #balticqueen #storm #johannes #hannes #tallink ♬ original sound - anrj_
Штормовое Балтийское море вновь напоминает о том, насколько стремительно могут меняться погодные условия и насколько важную роль играет опыт экипажей и современные технологии, которые помогают безопасно преодолевать трудности на воде, пишет Postimees.ee.