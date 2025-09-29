Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2026 уже в продаже - до 10 октября действует скидка
Организаторы фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala объявляют о начале продажи билетов на фестиваль 2026 года, который пройдёт с 24 по 26 июля в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале. До 10 октября действует специальная скидка за раннюю покупку - 15%, а также возможность первыми выбрать лучшие места.
За годы существования фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala на сцене выступили более 150 артистов из 25 стран. Здесь звучали голоса Роберта Дави, Таниты Тикарам, Нино Катамадзе, Марио Бионди, Тамары Гвердцители, Хиблы Герзмавы, Би-2, Семёна Слепакова, Максима Галкина и многих других мировых звёзд. Важную роль играют и латвийские исполнители - от Интарса Бусулиса, Яниса Стибелиса, Марии Наумовой до Citi Zēni, Динары Рудане, Айи Андреева, Маркуса Ривы и других. Эти уникальные сочетания артистов превращают каждый вечер в неповторимый праздник, где рождаются премьеры, дуэты и импровизации, которые невозможно повторить.
В 2026 году фестиваль пройдёт с 24 по 26 июля.
- 24 июля - торжественное открытие: мощное, яркое, с живым оркестром и атмосферой, которую невозможно подделать.
- 25 июля - особый вечер: бенефис Лаймы Вайкуле и её друзей. Организаторы уверяют, что зрителей ждут сюрпризы, неожиданные гости и незабываемые эмоции.
- 26 июля - традиционный гала-концерт финал трёхдневного праздника музыки с самыми долгожданными артистами и уникальными номерами.
Лайма Вайкуле о фестивале 2026 года: «Я счастлива вновь пригласить друзей и зрителей в Юрмалу. Субботний вечер 2026 года станет моим бенефисом, где на сцену выйдут и мои давние соратники, и новые, яркие артисты. Мы готовим множество сюрпризов, и я уверена, что это будет концерт, который подарит незабываемые впечатления. Тем, кто приобретёт билеты заранее, достанутся не только лучшие места в зале, но и специальные условия».
Фестиваль завершится традиционным финалом - общей песней, аплодисментами стоя и словами Лаймы: «До следующего лета!»
Билеты уже в продаже на bilesuserviss.lv. Только до 10 октября действует специальное предложение: первые зрители могут приобрести билеты по особым ценам -15% и выбрать лучшие места.