Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2026 уже в продаже - до 10 октября действует скидка

Лайма Вайкуле о фестивале 2026 года: «Я счастлива вновь пригласить друзей и зрителей в Юрмалу. Субботний вечер 2026 года станет моим бенефисом, где на сцену выйдут и мои давние соратники, и новые, яркие артисты. Мы готовим множество сюрпризов, и я уверена, что это будет концерт, который подарит незабываемые впечатления. Тем, кто приобретёт билеты заранее, достанутся не только лучшие места в зале, но и специальные условия».