Таких цен больше не будет, обещают организаторы! Только три дня билеты на фестиваль Лаймы Вайкуле продают со скидкой в 20%
С 28 по 30 ноября зрителям предлагается уникальная возможность приобрести билеты на международный фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2026 со скидкой 20%. Предложение Black Friday действует для всех категорий билетов и всех трёх вечеров фестиваля, и, как подчёркивают организаторы, столь крупная скидка больше не повторится.
Фестиваль 2026 года вновь пройдёт в концертном зале "Дзинтари" с 24 по 26 июля и сохранит трёхдневный формат. Пятничный вечер традиционно откроет фестиваль масштабной программой с живым оркестром, премьерами и сюрпризами, которые год за годом становятся его фирменной чертой события.
Суббота станет центральным вечером фестиваля, для которого уже готовится особая программа с эксклюзивными музыкальными номерами, дуэтами и сценическими сотрудничествами, о которых будет объявлено позже.
Воскресное гала традиционно выйдет за рамки обычного концерта, предложив зрителям масштабную программу с неожиданными творческими сочетаниями, дуэтами и премьерами.
Laima Rendezvous Jūrmala давно стал одним из наиболее ожидаемых летних музыкальных событий региона. Ежегодно за три дня на сцену выходит около 45 артистов из более чем 20 стран, а живой оркестр, высокий уровень аранжировок и вокала создают ту атмосферу, за которую фестиваль любят зрители из разных уголков мира. Его отличают жанровое разнообразие, творческая свобода и уникальные программы, которые нередко готовятся специально для участия в фестивале.
Организаторы сообщают, что скидка 20% будет применяться автоматически - без ввода каких-либо промокодов. Специальные цены будут действовать только три дня - с 28 по 30 ноября, а после стоимость билетов автоматически вырастет. Билеты доступны на bilesuserviss.lv.