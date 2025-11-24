Таких цен больше не будет, обещают организаторы! Только три дня билеты на фестиваль Лаймы Вайкуле продают со скидкой в 20%

Laima Rendezvous Jūrmala давно стал одним из наиболее ожидаемых летних музыкальных событий региона. Ежегодно за три дня на сцену выходит около 45 артистов из более чем 20 стран, а живой оркестр, высокий уровень аранжировок и вокала создают ту атмосферу, за которую фестиваль любят зрители из разных уголков мира. Его отличают жанровое разнообразие, творческая свобода и уникальные программы, которые нередко готовятся специально для участия в фестивале.