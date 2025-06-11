Mere планирует открыть еще 5 магазинов в Латвии, несмотря на убытки в 2024 году
Управляющая компания сети магазинов Mere в Латвии — SIA Latprodukti — в прошлом году отчиталась об обороте в 31,57 миллиона евро, что на 53% больше по сравнению с 2023 годом. Однако вместо прибыли предприятие понесло убытки в размере 71 841 евро, тогда как годом ранее получило прибыль. Об этом свидетельствуют данные базы Firmas.lv.
Согласно отчету правления, в прошлом году в Риге были открыты два магазина — Mere Spilves и Mere Līksnas. Также магазины Mere появились в Тукумсе, Лиепае, Елгаве, Екабпилсе, Вентспилсе и Резекне, а в Даугавпилсе открылись сразу два магазина. Одновременно были начаты подготовительные работы к открытию Mere Deglava.
В отчете также указано, что Latprodukti планирует продолжать расширение сети, открыв еще пять магазинов по всей Латвии.
В 2023 году компания Latprodukti достигла оборота в 20,637 миллиона евро, что на 88,9% больше, чем в 2022 году. Прибыль компании тогда составила 748 621 евро — в несколько раз больше по сравнению с предыдущим годом.
Компания Latprodukti была зарегистрирована в 2020 году, ее уставный капитал составляет 365 000 евро. Магазины сети Mere начали работу в Латвии в марте 2021 года.
61% капитала Latprodukti принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Также совладельцами компании являются граждане России Евгений Пшенитсун (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкулайнен (2%).
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Польши этой весной ввело санкции против владельцев сети магазинов Mere за косвенную поддержку агрессии России против Украины. Как пишет портал Notes from Poland, в санкционный список попали польская компания Torgservis PL и граждане России — братья Сергей и Антон Шнайдеры. С просьбой о введении санкций выступило Главное налоговое управление Польши, указав, что компания косвенно поддерживает агрессию России против Украины.