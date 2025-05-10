Над магазинами Mere в Латвии нависли тучи? Латвия рассмотрит санкции Польши против владельцев сети

В 2024 году компания Torgservis PL открыла в Польше два дискаунтера под брендом MyPrice. Магазин в Седльце продолжает работу, а магазин в Ольшево-Борках уже закрыт. Недавно компания открыла магазин в Варшаве под брендом Moja cena, сообщает портал Wirtualna Polska. У братьев Шнайдеров в России также есть сеть магазинов низких цен "Светофор", насчитывающая около 2000 торговых точек. Согласно данным KAS, санкции в отношении Шнайдеров ввела также и Украина.