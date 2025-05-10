Над магазинами Mere в Латвии нависли тучи? Латвия рассмотрит санкции Польши против владельцев сети
Латвия рассмотрит санкции Польши против владельцев сети магазинов Mere, сообщает в пятницу передача "Panorāma" Латвийского телевидения.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите заявила, что Латвия ознакомится с решением Польши и оценит соответствующие действия. По мнению Латвии, наиболее эффективным остается механизм санкций Европейского союза, обязательный для всех государств-членов. «Мы выступаем за очень жесткие санкции против сторонников начатой Россией войны и постоянно работаем над новыми предложениями по санкциям», — отметила Эглите.
Заместитель начальника Службы финансовой разведки Паулис Ильенков пояснил передаче, что в настоящий момент сеть Mere может работать в Латвии легально, поскольку санкции против ее владельцев введены отдельными государствами. Санкции были введены Польшей и Украиной, но их законы действуют только на территории этих стран, и в Латвии их выполнять не требуется.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против владельцев сети магазинов низких цен Mere за косвенную поддержку российской агрессии против Украины. В санкционный список вошла польская компания Torgservis PL и граждане России — братья Сергей и Антон Шнайдеры, которым принадлежат акции компании на сумму 3 миллиона евро.
Инициатором санкций выступила Государственная налоговая администрация Польши (KAS), указав, что компания «косвенно поддерживает российскую агрессию против Украины».
По данным KAS, компания Torgservis PL располагает финансовыми средствами и экономическими ресурсами, которые косвенно способствуют поддержке российской агрессии. Санкции, как отмечает KAS, «косвенно сократят доходы российского бюджета, из которого финансируется агрессия против Украины».
Внесение в польский санкционный список означает арест всех финансовых активов и экономических ресурсов физических и юридических лиц, исключение из участия в государственных закупках и конкурсах, а также запрет на действия, направленные на обход санкций. Для частных лиц — иностранцев — также вводится запрет на въезд в Польшу, сообщает издание Notes from Poland.
В Польше работало 10 магазинов Mere, однако все они были закрыты в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В 2024 году компания Torgservis PL открыла в Польше два дискаунтера под брендом MyPrice. Магазин в Седльце продолжает работу, а магазин в Ольшево-Борках уже закрыт. Недавно компания открыла магазин в Варшаве под брендом Moja cena, сообщает портал Wirtualna Polska. У братьев Шнайдеров в России также есть сеть магазинов низких цен "Светофор", насчитывающая около 2000 торговых точек. Согласно данным KAS, санкции в отношении Шнайдеров ввела также и Украина.
Магазины Mere начали работу в Латвии в марте 2021 года. Их управлением занимается компания SIA Latprodukti. По данным Firmas.lv, в Латвии сейчас работают 11 магазинов Mere. В 2023 году Latprodukti достиг оборота в 20,637 миллиона евро — на 88,9% больше, чем в 2022 году. Прибыль компании выросла многократно и составила 748 621 евро.
В уставном капитале Latprodukti 61% принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Также совладельцами компании являются Евгений Пшеничин (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкулайнен (2%).