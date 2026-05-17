ВОЗ объявила тревогу: зафиксирована вспышка редкого штамма смертельно опасного вируса

Текущая вспышка стала уже 17-й эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго. Предыдущий всплеск произошел в августе 2025 года, тогда умерли 34 человека. Самая масштабная вспышка в стране длилась с 2018 по 2020 год, тогда было зафиксировано около 2300 смертей. Всего же за прошедшие 50 лет от этого заболевания в Африке умерли около 15 000 человек.