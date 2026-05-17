ВОЗ объявила тревогу: зафиксирована вспышка редкого штамма смертельно опасного вируса
В связи со вспышкой "Бундибугйо" - редкого штамма вируса Эбола - в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила второй из трех уровень тревоги по степени серьезности. Об этом сообщает DW.
Новый всплеск "варианта вируса Эбола представляет собой "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного масштаба", заявила ВОЗ в воскресенье, 17 мая. На данный момент вспышка не соответствует критериям для объявления наивысшего уровня тревоги - пандемии, уточняет организация.
Как сообщили накануне Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), в ДРК уже умерли 88 человек, предположительно инфицированных вариантом вируса "Бундибугйо". Всего зарегистрировано почти 336 подозрительных случаев, однако их фактическое число может быть значительно выше, предупредила ВОЗ.
Эбола часто заканчивается летальным исходом. Во время эпидемий прошлых лет от этой вирусной инфекции умирали от 25 до 90 процентов заболевших. Больные Эболой страдают от лихорадки, мышечных болей, диареи, а также внутренних кровотечений и, как следствие, от отказа органов. Передача происходит при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированного.
Текущая вспышка стала уже 17-й эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго. Предыдущий всплеск произошел в августе 2025 года, тогда умерли 34 человека. Самая масштабная вспышка в стране длилась с 2018 по 2020 год, тогда было зафиксировано около 2300 смертей. Всего же за прошедшие 50 лет от этого заболевания в Африке умерли около 15 000 человек.
