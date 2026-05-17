Латвию накроет непогода: сильные ливни, грозы и туман уже на подходе

Днем небо будет преимущественно облачным. Территорию Латвии с востока пересечет зона осадков: на большей части страны ожидается дождь, местами — сильные ливни и гроза. Вечером локально на западе страны дождь будет продолжительным. Северный ветер немного усилится и будет слабым до умеренного, во время грозы возможны порывы. Температура воздуха поднимется до +14…+19 градусов, местами на побережье — до +11…+15 градусов.