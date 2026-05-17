Латвию накроет непогода: сильные ливни, грозы и туман уже на подходе
В понедельник страну накроют дожди, местами ожидаются сильные ливни, грозы и туман. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах осадки могут быть очень интенсивными, а температура у моря окажется заметно ниже.
Ночью небо будет облачным, лишь местами прояснится. В некоторых восточных районах ожидается дождь, а утром на юго-востоке возможны также сильные ливни и гроза. Местами в прибрежных районах образуется туман, ухудшающий видимость. Будет дуть слабый северный ветер, температура воздуха понизится до +7…+12 градусов, в Курземе будет примерно на градус холоднее.
В Риге ночью также будет облачно, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый северный ветер, температура воздуха опустится до +7…+8 градусов.
Днем небо будет преимущественно облачным. Территорию Латвии с востока пересечет зона осадков: на большей части страны ожидается дождь, местами — сильные ливни и гроза. Вечером локально на западе страны дождь будет продолжительным. Северный ветер немного усилится и будет слабым до умеренного, во время грозы возможны порывы. Температура воздуха поднимется до +14…+19 градусов, местами на побережье — до +11…+15 градусов.
В Риге день будет облачным, с послеполуденных часов ожидается дождь, возможны также сильные ливни и гроза. Будет дуть слабый до умеренного северный ветер, во время грозы возможны резкие порывы. Воздух прогреется до +13…+15 градусов.