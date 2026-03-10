В Кемерском национальном парке обнаружены десятки трупов животных

Согласно информации на сайте Кемерского национального парка, на лугах Дундуру в большом загоне пасутся туроподобные коровы и лошади Коник. Эти породы животных были специально выведены для жизни в дикой природе и очень близки к своим давно вымершим предкам — турам и тарпанам.