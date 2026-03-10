В Кемерском национальном парке обнаружены десятки трупов животных
На территории Кемерского национального парка инспекторы по охране окружающей среды из Управление охраны природы (DAP) в понедельник зафиксировали гибель животных, сообщила специалист по коммуникациям ведомства Байба Ралле. Что случилось?
В социальных сетях Ариго Торо (ранее Алдис Гобземс) опубликовал фотографии мертвых животных на Дундурских лугах, заявив, что там происходит массовая гибель. По его словам, он насчитал 41 тушу животного.
Однако инспекторы DAP, осмотрев в понедельник пастбищную территорию Дундурских лугов, пришли к выводу, что в основном погибли старые животные, которые уже превысили свой биологический возраст. С точки зрения природных процессов такая естественная убыль считается нормальной частью жизненного цикла животных.
Нарушений с точки зрения охраны природы выявлено не было, подчеркивают в DAP.
В то же время вопросы благополучия животных должна оценивать компетентная структура — Продовольственно‑ветеринарная служба, отмечают в ведомстве.
Согласно информации на сайте Кемерского национального парка, на лугах Дундуру в большом загоне пасутся туроподобные коровы и лошади Коник. Эти породы животных были специально выведены для жизни в дикой природе и очень близки к своим давно вымершим предкам — турам и тарпанам.
Туроподобные коровы (быки), или коровы Хека, — это порода, созданная в Германии в начале XX века. Учёные пытались путём скрещивания различных пород коров получить животных, максимально похожих на вымерших туров. Для этой породы характерна способность выживать в диких условиях, в том числе умение защищаться от хищников.
Порода Коник была выведена в Польше. Подобно туроподобным коровам, она появилась в результате целенаправленного скрещивания разных пород лошадей, чтобы получить животных, напоминающих вымерших диких лошадей.
Дундурские луга — место реализации первого в Латвии проекта по восстановлению рек. В его рамках из глубокого и прямого мелиоративного канала была создана извилистая речка Слампе.
Дундурские луга управляются фондом Фонд Кемерского национального парка. По данным базы Firmas.lv, в 2024 году этот фонд не подал годовой отчет. В 2023 году оборот организации составил 76 299 евро, а убытки достигли 123 704 евро.