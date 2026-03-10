Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Нынче в вас проснется способность и желание усиленно мыслить.
Телец
Обычно довольно гармоничные отношения могут сегодня перейти в неустойчивое состояние. Не переборщите, стараясь утихомирить страсти, ситуация чревата переходом в затяжной конфликт.
Близнецы
Сегодня вам могут представить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает, заметить свое неудовольствие и, боже упаси, сожаление по этому поводу.
Рак
Сегодня ваши внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться во все стороны. Ну что ж, по крайней мере, день получится веселым и немножко бесшабашным.
Лев
Сегодня вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет.
Дева
Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас-де есть своя гордость. Никто вас не собирается унижать.
Весы
Сегодня у вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться.
Скорпион
Вы склонны усложнять ситуацию, и удается вам это с блеском. А вот нужно ли вам это?
Стрелец
Сегодняшний день удивит вас. Будьте открыты для всех видов общения, не позволяйте себе залезать в бутылку, как бы вам этого ни хотелось.
Козерог
Будьте по возможности более эгоистичны. Сегодняшний день нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия.
Водолей
Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. На работе постарайтесь остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.
Рыбы
Поищите смешную сторону во всякой дурацкой ситуации, в которую попадете. Обхохочетесь, ибо сегодня их будет предостаточно.