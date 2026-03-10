Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 марта

Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас-де есть своя гордость. Никто вас не собирается унижать.